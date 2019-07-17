Сольман о матери-отце в анкетах: «Почувствовала, что у меня отнимают право быть матерью»

Говоря о приросте населения, министр признает, что идущие в обществе дебаты не должны привести к тому, чтобы женщины почувствовали, что их заставляют рожать и таким образом в одиночку спасать Эстонию.

Вместо этого нужно сосредоточиться на развитии дружественного по отношению к семье и детям обществе, и обеспечить, чтобы были хорошие мужчины, с которыми женщины хотели бы создать семью. Для обеспечения последнего нужно начинать с системы образования, где мальчики по-прежнему отстают в развитии от девочек и таким образом из них не получаются подходящие женщинам партнеры.

- В утешение обеспокоенному нехваткой рабочих рук руководителю Hansa Candl вы сказали, что члены Вильяндиского союза многодетных семей пообещали рожать побольше детей для Вильянди. Но как обеспечить, чтобы эти дети, после того как вырастут, остались в Вильянди?

- Я сказала в шутку, но это, конечно, проблема. Мы позволяем детям расти в сельских регионах в худших условиях, чем в столице. Там все же меньше возможностей. После забираем их в города и никого не отдаем обратно.

Все это тесно связано с региональным развитием. Мы знаем, что процесс переезда в город остановить нельзя. Нельзя развернуть реки вспять, но это можно притормозить государственными методами. Можно поспособствовать тому, чтобы люди нашли дорогу обратно в деревню.

Если мы говорим о приросте населения и о том, где должна находиться устойчивость Эстонии, то исследования показывают, что сейчас половина женщин Эстонии хотела бы иметь в семьи троих детей, это – идеал. Но препятствия возникают именно при рождении этого третьего ребенка. Причиной, например, является место проживания, то есть материальные причины.

- Часто говорится о том, что бездетные женщины являются нагрузкой для общества, и женщины виноваты в том, что уезжают в города и оставляют деревни пустыми. Говоря в контексте политики народонаселения, в какой-то момент в уравнение попадет и мужчина?

- Мужчина сразу попадает в уравнение. Такие преувеличенные обвинение, что женщина – это машина для родов, а потому не должна идти в университет, я отвергаю сразу. Конечно, у каждого человека есть свобода выбора.

Но я скажу, что все начинается с системы образования. Если мальчики в состоянии закончить только основную школу и отстают от девочек, то девочки не выберут их себе в спутники жизни, и эта несчастная часть общества, которая не нашла друг друга, является большей.

Это вопрос всей системы, который касается не только политики народонаселения. Но факт, что больше детей рождается в счастливых и крепких семьях. Это не означает, что мы должны оставить без заботы матерей-одиночек, или должны обвинять бездетных за их выбор.