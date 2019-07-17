Картина дня: поножовщина в Таллинне, скандал в школе и опасные автобусы

Нападение в Таллинне: на глазах прохожих человека ударили ножом

В Таллинне задержали 20-летнего и 30-летнего мужчин, которые на улице Уус, возле посольства Литвы ударили ножом 26-летнего мужчину. Читать далее...

Невероятная ситуация: директор маленькой школы заставляет учителей ставить хорошие оценки своим родственникам

26 ушедших учителей – это цена директора, выбранного руководить Гимназией Канепи пять лет назад. За пару лет сменилась почти половина коллектива. Читать далее...

Бывший водитель ATKO: кто ездит в этих автобусах - тот просто камикадзе!

В конце мая Rus.Postimees писал о том, как Харьюской уездный суд наказал десятью днями ареста водителя автобуса фирмы ATKO, у которого не было тахографической карты цифрового тахографа и который не прошел необходимого для работы обучения. Сам водитель, к настоящему времени работающий в другой автобусной фирме, рассказал свою версию произошедшего: он винит бывшего работодателя в небрежном отношении, игнорировании правил и законов, а также обмане. Читать далее...

В Норвегии погиб эстонский инструктор по подводному плаванию

В норвежском уезде Трунделаг в Хитра во вторник вечером произошла трагедия: обучавший эстонскую туристическую группу инструктор по подводному плаванию в возрасте около 60 лет внезапно почувствовал себя плохо и утонул. Читать далее...

Фото и видео: в Таллинне загорелся автобус

Около пяти часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на остановке "Лийваку" открытым огнем горит автобус. Читать далее...

Учителя: и в наших школах есть дети, склонявшиеся к тому, о чем писать страшно

Травля – проблема, время от времени дающая о себе знать в любой школе. Иногда это проблема одного агрессивного ребенка, иногда возникающий на пустом месте бойкот, объявленный группой детей одному изгою, иногда это может быть спровоцировано учителем или родителем, иногда это приводит к трагическим последствиям, но чаще худшее удается предотвратить. Читать далее...

Законопроект: фирмы будут получать за гастарбайтеров штрафы в размере до 64 000 евро

Министерство внутренних дел разработало поправки к Закону об иностранцах и постановлению министра внутренних дел, которые заставят фирмы, нанимающие гастарбайтеров, оформлять работу иностранцев в соответствии с действительностью. Читать далее...

Жительница Эстонии нашла в лесу необычный гриб

В субботу вечером женщина отправилась на прогулку по лесу и обнаружила в заповедники Куйару чрезвычайно редкий для Эстонии вид грибов, который занесен в Красную книгу. Читать далее...

Хельме не намерен отвечать вставшим на защиту Таллиннского университета: это не ученые

Председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме не видит необходимости отвечать на обращение, в котором осуждаются его высказывания о Таллиннском университете. Читать далее...

Работодатели: мошенничества с иностранной рабочей силой не являются главной проблемой Эстонии