Картина дня: скандал в школе, гибель инструктора по подводному плаванию и опасные автобусы

Невероятная ситуация: директор маленькой школы заставляет учителей ставить хорошие оценки своим родственникам

26 ушедших учителей – это цена директора, выбранного руководить Гимназией Канепи пять лет назад. За пару лет сменилась почти половина коллектива. Читать далее...

Бывший водитель ATKO: кто ездит в этих автобусах - тот просто камикадзе!

В конце мая Rus.Postimees писал о том, как Харьюской уездный суд наказал десятью днями ареста водителя автобуса фирмы ATKO, у которого не было тахографической карты цифрового тахографа и который не прошел необходимого для работы обучения. Сам водитель, к настоящему времени работающий в другой автобусной фирме, рассказал свою версию произошедшего: он винит бывшего работодателя в небрежном отношении, игнорировании правил и законов, а также обмане. Читать далее...

В Норвегии погиб эстонский инструктор по подводному плаванию

В норвежском уезде Трунделаг в Хитра во вторник вечером произошла трагедия: обучавший эстонскую туристическую группу инструктор по подводному плаванию в возрасте около 60 лет внезапно почувствовал себя плохо и утонул. Читать далее...

Учителя: и в наших школах есть дети, склонявшиеся к тому, о чем писать страшно

Травля – проблема, время от времени дающая о себе знать в любой школе. Иногда это проблема одного агрессивного ребенка, иногда возникающий на пустом месте бойкот, объявленный группой детей одному изгою, иногда это может быть спровоцировано учителем или родителем, иногда это приводит к трагическим последствиям, но чаще худшее удается предотвратить. Читать далее...

Законопроект: фирмы будут получать за гастарбайтеров штрафы в размере до 64 000 евро

Министерство внутренних дел разработало поправки к Закону об иностранцах и постановлению министра внутренних дел, которые заставят фирмы, нанимающие гастарбайтеров, оформлять работу иностранцев в соответствии с действительностью. Читать далее...

Хельме не намерен отвечать вставшим на защиту Таллиннского университета: это не ученые

Председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме не видит необходимости отвечать на обращение, в котором осуждаются его высказывания о Таллиннском университете. Читать далее...

Работодатели: мошенничества с иностранной рабочей силой не являются главной проблемой Эстонии

По оценке Центрального союза работодателей, рынок рабочей силы должен быть честным и прозрачным, но мошенничества с иностранной рабочей силой мало распространены, а предложенные МВД изменения могут увеличить административное бремя предпринимателей. Читать далее...

Государство решило поддержать фирмы, выдающие быстрые кредиты?

Министерство экономики хочет отменить жесткие ограничения на рекламу фирм, выдающих быстрые кредиты, которые были введены три года назад, когда государство решило сурово навести порядок на рынке быстрых кредитов. Теперь министерство считает, что пришло время смягчиться. Читать далее...

Продавцы об обмане на рынках: наших людей не проведешь