Легкие деньги: как мошенники пытались обмануть меня через Facebook

Реклама в Facebook регулярно подсовывает разные идеи, как потратить деньги, но эта реклама, попавшаяся мне в Facebook-ленте, наоборот, предложила их получить.

Красивая фотография, на ней девушка считает деньги, и подпись на эстонском языке: «Специализируемся на предложениях по кредиту». Реклама от Facebook-страницы K4L Consulting, деятельность которой заявлена как «финансовый консультант».

K4L K4L ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Подозрение вызвали указанные контакты – нетипичные для финансового учреждения. Адрес э-почты на домене Gmail, а телефонный номер указан с кодом Франции. Причем написано, что отвечают на ходатайства о кредитах 24 часа в сутки. Быстрый поиск по адресу э-почты выдал, что marieamyallenn@gmail.com указан на десятках монгольских страниц в интернете. Указанный физический адрес компании K4L Consulting на Facebook-странице – это центр Ниццы, прямо на берегу. Веб-страницы у фирмы нет. Уже можно с уверенностью сказать, речь идет о мошенниках.

Я написала на указанный адрес э-почты сообщение по-эстонски с просьбой о выдаче кредита. Получила ответ через 16 минут: он был написан по-эстонски, но безграмотно и едва понятно. Над ним явно поработал Google-переводчик. Мне заявили, что могут мне помочь, и спросили, сколько нужно денег и когда я планирую их вернуть. Я ответила: 1000 евро. В ответ сообщили, что процентная ставка будет всего 3% – очень выгодное предложение.

K4L Переписка с K4L ФОТО: Kuvatõmmis

После чего меня попросили прислать свои данные: начиная с имени, возраста, адреса и зарплаты и заканчивая банковскими реквизитами, а также копией личного документа или водительских прав. Причем весь список того, что я должна прислать, был просто написан в сообщении красными буквами, это был даже не отдельный файл или официальная форма от фирмы. Смешно и то, что также просили указать «телефонный номер WhatsApp».

K4L Переписка с K4L ФОТО: Kuvatõmmis

После этого я переписку прервала. Через пару часов, не получив от меня данных, мне прислали короткое сообщение «??». После этого уже не беспокоили.

Веб-констебль Департамента полиции и погранохраны ответил на запрос Rus.Postimees, что конкретно на услугу от K4L Consulting еще жалоб не п оступало, однако на другие, аналогичные предложения – да.

«О них мы уведомляем Facebook и те, по правилам, закрывают страницы таких предложений. Такие предложения в интернете не стоит воспринимать всерьез, – отвечает веб-констебль Андеро Сепп. – Обычно человек, решивший воспользоваться такой услугой, может остаться без крупной суммы денег, которую он должен уплатить, чтобы покрыть расходы на получение кредита. Потому мы советуем не заключать договоров с подобными кредиторами, а пользоваться эстонскими финансовыми учреждениями».