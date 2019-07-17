Квартиры в домах, построенных в лихие 90-е, катастрофически дешевеют

Ситуация на растущем столичном рынке недвижимости стала ударом для собственников квартир в домах, построенных в 90-х годах.
«Прошедшие полгода не принесли много радости собственникам квартир, построенных в 1990-х годах: и так их квартиры считаются самыми дешевыми на рынке, поэтому было особенно болезненно снижать цены на фоне общего роста», - прокомментировала итоги анализа рынка недвижимости за первое полугодие руководитель портала City24 Карин Ноппель-Кокеров.
В первой половине этого года цены на квартиры в Таллинне в годовом исчислении выросли почти на 5%, составив в среднем 1925 евро за квадратный метр. Но цены на квартиры 1990-х годов упали на 4% до 1425 евро.
«Жилищное строительство в 1990-х годах отражало стиль так называемых лихих 90-х, когда за новым фасадом скрывалось старое содержимое, -объяснила Ноппель-Кокеров. – Тогда все жаждали внешнего великолепия, желания были велики, но качество работ находилось на полпути от Советов к Западу, а энергоэффективность вообще была на средневековом уровне».
Квартиры в домах буржуазного или сталинского времен имеют своих поклонников, современные квартиры привлекают покупателей соотношением цены и качества, существует также удивительно стойкий интерес к хрущевкам и квартирам в советских крупнопанельных домах.
«Правильно отремонтированный многоквартирный дом 70–80-х годов не является эксклюзивным местом для жизни, но люди доверяют их качеству», - отметила Ноппель-Кокеров. В первом полугодии цены на квартиры, построенные в 1970-х и 1980-х годах, выросли на 4,6%, достигнув 1510 евро за квадратный метр.
В общей сложности в первом полугодии в Таллинне состоялось 4983 сделки купли-продажи квартир на общую сумму 531 миллион евро.