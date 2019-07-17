Эстония отстала от поезда 5G - почему и что ждет теперь?

"Вместе с Ericsson и Таллиннским техническим университетом в прошлом декабре мы открыли первую пилотную сеть 5G в университетском кампусе. В Эстонии, насколько известно, впервые состоялась передача телеизображения в формате 4К посредством сети 5G. В мае мы испытали в нашей пилотной сети 5G новый телефон 5G, а при поддержке рутера 5G состоялся первый звонок по VoWiFi", - описал Виссе действия Telia в области 5G.

В Табасалу Telia сейчас проводит реальные испытания домашних услуг по технологии 5G, которые затрагивают как домашний интернет, так и кабельное телевидение.

Levikom: конкуренты невероятно недоброжелательны

Сами Сеппянен из компании Elisa подозревает, что оспорившая в суде ход конкурса фирма Levikom затеяла все только ради быстрого заработка. Это подтверждает тот факт, что когда в ходе консультаций по частотному аукциону на столе был вариант 4х100, Levikom был против него, когда один из частотных блоков по сути не был им гарантирован.

"То, что они делают, называется лудоманией, но, к сожалению, в проигравших оказываются эстонские потребители. Levikom все время был заинтересован в том, чтобы у них было право на перепродажу частотных блоков, что несущественно для эстонских больших операторов, заинтересованных в крупных и долгосрочных инвестициях в создание сетей 5G", - озвучивает Сеппянен обвинение в адрес мелкого конкурента.

Глава Levikom Пеэп Пыльдсамм называет это невероятно злонамеренными разговорами.

«У нас, к сожалению, нет выбора - мы ведь используем эти частоты с 2007 года для оказания собственных базовых услуг", - говорит Пыльдсамм.

Используемая Levikom технология WiMAX является устаревшей, и теперь Levikom хочет обменять ее на новую сеетвую платформу для предложения как старых, так и новых услуг.

"И, конечно, мы не хотим выпадать из этого бизнеса, как того, похоже, сильно хочет государство. До настоящего времени мы не смогли заменить WiMAX, потому что там используются определенные технологии, которые использует и сеть 5G, что делает ее неизбежной при использовании в тяжелых природных условиях. Мы заменили бы ее еще много лет назад, если бы была альтернатива", - говорит он.

Пыльдсамм признает также, что вполне очевидно, что ни у Levikom, ни у потенциальных новых игроков на рынке не может быть мыслей о выходе на рынок 4G: этот рынок уже перегружен, все три мобильных оператора предлагают на нем хорошее качество услуги, скорость и зона распространения не вызывают нареканий, цены невысоки.

Пыльдсамм не согласен и с тем, что из-за инициированного им судебного процесса Эстония теперь кошмарно отстает от остального мира в части развития 5G.