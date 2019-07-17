Эстония отстала от поезда 5G - почему и что ждет теперь?

До сих пор служившая всему миру примером в части использования технологических новшеств Эстония неожиданно отстала от других стран в вопросах запуска мобильной связи нового поколения - 5G, пишет Postimees.
В Финляндии с начала лета мобильная связь 5G доступна рядовым пользователям уже в четырех городах: созданы соответствующие пакеты, а в магазинах можно купить мобильные телефоны, позволяющие пользоваться услугами сверхбыстрой передачи данных. В число городов, где на сегодня запущена сеть 5G, входят Турку, Хельсинки и Тампере.
Услугу у северных соседей запустила компания Elisa, которая действует и в Эстонии. Отвечая на вопрос, что мешает Эстонии быть инновативной, руководитель Elisa Eesti Сами Сеппянен говорит, что недостает нужных частот.
"Самый важный стандартизированный диапазон частот 5G - это 3,6 Ггц, для которого создается сеть в Финляндии и частотный аукцион по которому в Эстонии должен был начаться в марте. Насколько известно, все предприятия, всерьез заинтересованные в создании сети нового поколения, зарегистрировали свое участие в конкурсе. Но одна заинтересованная фирма - Levikom - вместо этого обратилась в суд", - говорит Сеппянен.
Levikom не понравилось то, что Министерство экономики планировало в порядке частотного аукциона разделить диапазон лишь между тремя предприятиями: именно столько у нас крупных телекоммуникационных компаний.
Всем остальным пришлось бы остаться несолоно хлебавши, включая и Levikom, которая до сих пор использовала выставленную на аукцион частоту для предложения своих услуг.
Поскольку частотные диапазоны - это сфера, требующая специфических знаний, суд взял паузу, чтобы войти в курс дела.
По словам Сеппянена, возбужденное судебное дело, к сожалению, является болезненным ударом по дигитальному развитию Эстонского государства в то время, как другие страны делают большие шаги вперед. И речь не только о Финляндии, где подобно Эстонии был проведен аукцион на данную частоту: сейчас по развитию сети 5G мы отстаем даже от стран Западной Европы, которые Эстония опережала по качеству услуг и уровню цен мобильной связи, сказал глава Elisa Eesti.
На сегодня Эстония еще способна вернуться в группу лидеров, но если самый важный диапазон будет разбит на мелкие отрезки и разделен между локальными сетями, эстонских потребителей последствия этого отнюдь не обрадуют, считает Сеппянен.
Telia: мы готовы к выходу на рынок
Технологический директор Telia Eesti Андре Виссе отметил, что Telia готова выйти с услугой 5G как к частным, так и к бизнес-клиентам. Готовность к обслуживанию устройств подтверждают и проведенные тесты. Но препятствие, по его словам, заключается в приостановленном решением суда конкурсе на частотные лицензии.
Виссе также подтверждает, что если раньше Эстония по своему развитию была в Европе в числе первых, то сейчас оказалась в роли замыкающего.
"В интересах всех потребителей и жизнеспособного цифрового развития Эстонии как можно скорее продвинуться дальше с начатым конкурсом и вместо тестирования приступить к реальному коммерческому использованию 5G", - говорит Виссе.
Сейчас Teliа занимается тестированием и развитием технологии 5G на основании тестовой лицензии.
"Вместе с Ericsson и Таллиннским техническим университетом в прошлом декабре мы открыли первую пилотную сеть 5G в университетском кампусе. В Эстонии, насколько известно, впервые состоялась передача телеизображения в формате 4К посредством сети 5G. В мае мы испытали в нашей пилотной сети 5G новый телефон 5G, а при поддержке рутера 5G состоялся первый звонок по VoWiFi", - описал Виссе действия Telia в области 5G.
В Табасалу Telia сейчас проводит реальные испытания домашних услуг по технологии 5G, которые затрагивают как домашний интернет, так и кабельное телевидение.
Levikom: конкуренты невероятно недоброжелательны
Сами Сеппянен из компании Elisa подозревает, что оспорившая в суде ход конкурса фирма Levikom затеяла все только ради быстрого заработка. Это подтверждает тот факт, что когда в ходе консультаций по частотному аукциону на столе был вариант 4х100, Levikom был против него, когда один из частотных блоков по сути не был им гарантирован.
"То, что они делают, называется лудоманией, но, к сожалению, в проигравших оказываются эстонские потребители. Levikom все время был заинтересован в том, чтобы у них было право на перепродажу частотных блоков, что несущественно для эстонских больших операторов, заинтересованных в крупных и долгосрочных инвестициях в создание сетей 5G", - озвучивает Сеппянен обвинение в адрес мелкого конкурента.
Глава Levikom Пеэп Пыльдсамм называет это невероятно злонамеренными разговорами.
«У нас, к сожалению, нет выбора - мы ведь используем эти частоты с 2007 года для оказания собственных базовых услуг", - говорит Пыльдсамм.
Используемая Levikom технология WiMAX является устаревшей, и теперь Levikom хочет обменять ее на новую сеетвую платформу для предложения как старых, так и новых услуг.
"И, конечно, мы не хотим выпадать из этого бизнеса, как того, похоже, сильно хочет государство. До настоящего времени мы не смогли заменить WiMAX, потому что там используются определенные технологии, которые использует и сеть 5G, что делает ее неизбежной при использовании в тяжелых природных условиях. Мы заменили бы ее еще много лет назад, если бы была альтернатива", - говорит он.
Пыльдсамм признает также, что вполне очевидно, что ни у Levikom, ни у потенциальных новых игроков на рынке не может быть мыслей о выходе на рынок 4G: этот рынок уже перегружен, все три мобильных оператора предлагают на нем хорошее качество услуги, скорость и зона распространения не вызывают нареканий, цены невысоки.
Пыльдсамм не согласен и с тем, что из-за инициированного им судебного процесса Эстония теперь кошмарно отстает от остального мира в части развития 5G.
Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут ранее говорил изданию Postimees, что министерство работает над тем, чтобы максимально быстро завершить судебный процесс, но в то же время не хочет идти на компромиссы в принципиальных вопросах.