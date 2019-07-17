Полиция потеряла дар речи: пьяный водитель подверг опасности трех маленьких детей и получил шоковое наказание

На выходных полицейские Идаской префектуры задержали в Ляэне-Вирумаа двух нетрезвых водителей, опьянение которых превышало две промилле и в автомобилях которых были несовершеннолетние, сообщает Вируская окружная прокуратура.
По словам руководителя Раквереского отделения полиции Тармо Таммисте, всего в двух машинах было шесть несовершеннолетних: в первой дети в возрасте трех месяцев, четыре года и шесть лет, а во второй — двое подростков 15 лет и один 16 лет. Во втором случае все находящиеся в машине подростки также были пьяны. «Вождение в нетрезвом виде не приемлемо и не может быть приемлемым в обществе, но подвергать опасности таких маленьких, еще только начинающих познавать мир детей крайне безответственно... У меня просто нет слов», - сказал Таммисте.
Вчера Вируский уездный суд признал 40-летнего мужчину, который сел за руль в состоянии опьянения, виновным и приговорил к двум годам тюрьмы, из которых сразу в качестве шокового наказания придется провести за решеткой один месяц. Оставшийся срок наказания становится условным, если обвиняемый в течение испытательного срока в два года не совершит новое преступление и будет выполнять требования по контролю за поведением.
По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Айна Тали, 40-летний признанный виновным водитель должен будет на время контроля за поведением не употреблять алкоголь и пройдет лечение от алкоголизма. «Раннее он наказывался в уголовном порядке за вождение в нетрезвом виде», - сказал прокурор Тали.
22-летнего молодого человека суд приговорил к восьми месяцам тюремного заключения, наказание останется условным, если он не совершит новое преступление в течение испытательного срока в один год и будет выполнять требования по контролю за поведением. «В его отношении также выдан запрет на употребление алкоголя на время контроля за поведением. В качестве дополнительного наказания у него изъяты водительские права на восемь месяцев», - уточнил Тали.
Решения суда еще не вступили в силу.