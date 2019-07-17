Фото: дом в Вяэна-Йыэсуу с потрясающими видами на море ждет новых хозяев

Бокс каменного рядного дома в Вяэна-Йыэсуу с террасой на крыше предлагает роскошные виды и комфортную жизнь, пишет портал Kodustiil.
Построенный по оригинальному проекту дом площадью 173,7 квадратных метров находится всего в 150 метрах от моря в престижном и красивом месте - в Вяэна-Йыэсуу. Здесь тихо и спокойно, жить здесь понравится и семье с маленькими детьми, и пожилой паре, ушедшей на заслуженный отдых.
Пожалуй, кроме высокого качества строительных и отделочных работ, а также продуманного и со вкусом воплощенного в жизнь дизайна интерьеров, в цене этого дома и роскошные морские виды, открывающиеся из окон.
В каждой комнате имеется подогрев полов. За температурным комфортом в доме следит установленная система климат-контроля.
С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.