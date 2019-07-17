Ср, 17.07.2019
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  • Фото: дом в Вяэна-Йыэсуу с потрясающими видами на море ждет новых хозяев

Фото: дом в Вяэна-Йыэсуу с потрясающими видами на море ждет новых хозяев

ФОТО: City24

Бокс каменного рядного дома в Вяэна-Йыэсуу с террасой на крыше предлагает роскошные виды и комфортную жизнь, пишет портал Kodustiil

Построенный по оригинальному проекту дом площадью 173,7 квадратных метров находится всего в 150 метрах от моря в престижном и красивом месте - в Вяэна-Йыэсуу. Здесь тихо и спокойно, жить здесь понравится и семье с маленькими детьми, и пожилой паре, ушедшей на заслуженный отдых. 

ФОТО: City24

Пожалуй, кроме высокого качества строительных и отделочных работ, а также продуманного и со вкусом воплощенного в жизнь дизайна интерьеров, в цене этого дома и роскошные морские виды, открывающиеся из окон. 

ФОТО: City24

В каждой комнате имеется подогрев полов. За температурным комфортом в доме следит установленная система климат-контроля.

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24

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