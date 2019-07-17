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Министр образования: систему оценки директоров школ так или иначе нужно менять

Tallinn, 18.02.2019 Haridusminister Mailis Reps "Otse Postimehest" stuudios. Saatejuht Vilja Kiisler (punases). Broadcast from Postimees, Minister of Education and Research Mailis Reps, Interviewed by Vilja Kiisler. FOTO: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA

ФОТО: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Хотя правительство Эстонии отклонило инициированный Партией реформ законопроект о регулярной оценке работы директоров школ, Министерство образования и науки признает, что дискуссия об изменении действующей системы их оценки началась, пишет портал ERR.

"Обсуждение в настоящий момент идет вокруг того, следует ли сохранить нынешнюю добровольную систему оценки, сделав ставку на повышение потенциала владельцев школ, или же ввести обязательную централизованную, т.е. государственную модель оценки", - сказала министр образования и науки Майлис Репс.

Она уточнила, что у обоих подходов есть свои плюсы и минусы: добровольная модель предполагает мотивированную сознательность директора и владельца школы, а централизованно-обязательная оценка требует времени и ресурсов, снижает ответственность владельца школы и несет в себе риск тго, что система станет бюрократической и мало поддерживающей развитие руководителя школы.

Реформисты инициировали законопроект, который предусматривает оценку работу директора общеобразовательной не реже одного раза в течение 5 лет. Для такой оценки предполагалось создать специальную комиссию из представителей министерства, совета местных самоуправлений и руководителей школ. 

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