Министр образования: систему оценки директоров школ так или иначе нужно менять

"Обсуждение в настоящий момент идет вокруг того, следует ли сохранить нынешнюю добровольную систему оценки, сделав ставку на повышение потенциала владельцев школ, или же ввести обязательную централизованную, т.е. государственную модель оценки", - сказала министр образования и науки Майлис Репс.

Она уточнила, что у обоих подходов есть свои плюсы и минусы: добровольная модель предполагает мотивированную сознательность директора и владельца школы, а централизованно-обязательная оценка требует времени и ресурсов, снижает ответственность владельца школы и несет в себе риск тго, что система станет бюрократической и мало поддерживающей развитие руководителя школы.