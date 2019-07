Министр образования: систему оценки директоров школ так или иначе нужно менять

Tallinn, 18.02.2019 Haridusminister Mailis Reps "Otse Postimehest" stuudios. Saatejuht Vilja Kiisler (punases). Broadcast from Postimees, Minister of Education and Research Mailis Reps, Interviewed by Vilja Kiisler. FOTO: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA

ФОТО: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX