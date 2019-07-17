Ср, 17.07.2019
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Кокорина и Мамаева обрили налысо и отправили в штрафной изолятор

Павел Мамаев (крайний слева) и Александр Кокорин (сидит) будут должны еще два месяца провести в СИЗО.

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области, передает sports.ru.

До перевода в камеры игроки провели неделю на карантине, их обрили наголо.

На территории исправительной колонии имеется футбольная коробка, Кокорин и Мамаев сыграли на ней вместе с другими осужденными.

Однако Сергей Плясов, начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области, заявил что вместо футбола Кокорин и Мамаев угодили в штрафной изолятор: " Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе. Почему? Все вопросы в пресс-службу УФСИН".

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.  

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