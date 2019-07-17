Кокорина и Мамаева обрили налысо и отправили в штрафной изолятор

До перевода в камеры игроки провели неделю на карантине, их обрили наголо.

На территории исправительной колонии имеется футбольная коробка, Кокорин и Мамаев сыграли на ней вместе с другими осужденными.

Однако Сергей Плясов, начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области, заявил что вместо футбола Кокорин и Мамаев угодили в штрафной изолятор: " Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе. Почему? Все вопросы в пресс-службу УФСИН".

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве.