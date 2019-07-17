Как красиво уложить плитку в ванной: пошаговая инструкция

Для начала запомните, как вы должны действовать и о чем помнить.

1. Сначала нарисуйте план с расстановкой всей мебели и сантехнических приборов.

2. Определитесь с расположением плитки с декором, в зависимости от того, где у вас будет самая красивая стена, а где просто стена. Красивая, но не такая важная.

3. Найдите центральную часть вашей раскладки. Советуем в большинстве случаев двигаться от центра к краям, особенно если вы не профи и не занимаетесь этим каждый день.

4. Рассчитайте, как будут располагаться на стене декоративные элементы: симметрично, полосой по центру, или не по центру), или вся стена вдоль ванны — один сплошной декор.

5. Хорошо продумайте начало укладки плитки: откуда начнете шаг и где закончите.

6. Решите, как будут выглядеть стыки: с плинтусом, с карнизом, с полом без плинтуса, с потолком без карниза.

7. Продумайте все углы — как внутренние, так и внешние: нужны ли специальные керамические углы (во многих коллекциях такие есть), или мастер будет подрезать плитку под 45 градусов.

8. Рассмотрите раскладку пола совместно с раскладкой стен, чтобы понимать, как будут стыковаться швы, как будет расположен ковер из плитки по отношению к мебели. Не получится ли так, что мы задумаем, а поттом и выложим красивый ковер, а потом его будет не видно из-под ванны?