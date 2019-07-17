Комиссия по расследованию крушения МН17 заявила о новых свидетелях

На этой же встрече выступил главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке, который заявил, что все еще не может обнародовать доказательства причастности России к гибели самолета. По его словам, они будут предоставлены только на судебном процессе, который должен начаться в марте 2020 года, передает NEWSru.

«Новая газета» в свою очередь узнала, что международные следователи заплатили неизвестным посредникам в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар, чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого был предположительно сбит пассажирский Boeing. Сумму, которую за обломки ракеты заплатили в JIT посредникам, издание не называет, однако отмечает, что, по словам одного из собеседников, это «несколько десятков тысяч долларов».

Между тем посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил в интервью РИА «Новости», что равноправного взаимодействия между Нидерландами и Россией по делу о крушении малазийского Boeing MH17 «нет и не предвидится». По его словам, Совместная следственная группа представляет собой строго закрытый «клуб», который не спешит делиться информацией. «Поступающие время от времени из прокуратуры Нидерландов запросы об оказании правовой помощи тщательно отрабатываются нашими компетентными органами и - по мере готовности - даются исчерпывающие ответы», - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что наглядным примером «сотрудничества» с ССГ может служить история с передачей данных первичного радиолокационного наблюдения за районом предположительного запуска ракеты, сбившей самолет. Эти данные были предоставлены в октябре 2016 года, тогда как Украина и США таких сведений не предоставили. "ССГ испытывала сложности с расшифровкой нашей информации - помогли ее расшифровать и убедиться, что никакого запуска ракеты из района Первомайское по гражданскому самолету не было. И после всего этого услышали в ответ: «ее нет на данных РЛС [радиолокационной станции], потому что ракета слишком быстро летела», - заявил Шульгин. По его мнению, под «сотрудничеством» и «взаимодействием со следствием» группа понимает только предоставление российской стороной показаний, которые подтверждали бы официальную версию.

Обвинения в рамках расследования дела о гибели самолета МН17 предъявлены трем россиянам (бывшему главе вооруженных сил ДНР Игорю Гиркину, известному под псевдонимом Стрелков, командиру разведгруппы Сергею Дубинскому с позывным «Хмурый» и его заместителю Олегу Пулатову), а также гражданину Украины Леониду Харченко. Всех подозреваемых объявили в международный розыск, получены ордера на их арест. Двое из них находятся в России.

Судебный процесс над Гиркиным, Дубинским, Пулатовым и Харченко должен начаться 9 марта 2020 года и будет проходить в соответствии с голландским законодательством. Подозреваемым будут предъявлены обвинения по двум пунктам уголовного кодекса Нидерландов - причастности к крушению рейса MH17, повлекшему гибель всех пассажиров, и убийству 298 человек, находившихся на борту самолета. Максимальным наказанием по данным пунктам является пожизненное заключение. При этом прокурор признал, что суд, скорее всего, будет заочным, а шансы подозреваемых оказаться на скамье подсудимых ничтожны.