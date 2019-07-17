В Швеции подросток осужден на семь лет тюрьмы и депортацию за убийство одноклассника

Подсудимый был признан виновным в том, что задушил жертву в марте в Мешта, пригороде Стокгольма. Он сознался в том, что душил одноклассника, но убить его – цели не было.

Незадолго до убийства между мальчиками произошел конфликт, начавшийся в школе. В конце концов оба решили пойти в ближайший к школе лес и там разобраться «по-мужски». Завязалась драка, в результате которой признанный виновным задушил своего одноклассника. После чего покинул лес.

Убитый мальчик числился пропавшим более недели, пока его труп не обнаружили. Виновник признался в содеянном родителям, и те обратились в полицию.

Помимо наказания за убийство, его также осудили за наркопреступление. После того, как он отбудет наказание в Швеции, его вышлют из страны. Шведские газеты не пишут, куда его отправят и откуда он родом.