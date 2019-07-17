Ср, 17.07.2019
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  • В Швеции подросток осужден на семь лет тюрьмы и депортацию за убийство одноклассника

В Швеции подросток осужден на семь лет тюрьмы и депортацию за убийство одноклассника

ФОТО: Timo Arbeiter / Valgamaalane / Scanpix

В Швеции 16-летнего подростка приговорили к семи годам тюрьмы за убийство 15-летнего одноклассника, пишет Postimees. 

Подсудимый был признан виновным в том, что задушил жертву в марте в Мешта, пригороде Стокгольма. Он сознался в том, что душил одноклассника, но убить его – цели не было. 

Незадолго до убийства между мальчиками произошел конфликт, начавшийся в школе. В конце концов оба решили пойти в ближайший к школе лес и там разобраться «по-мужски». Завязалась драка, в результате которой признанный виновным задушил своего одноклассника. После чего покинул лес.

Убитый мальчик числился пропавшим более недели, пока его труп не обнаружили. Виновник признался в содеянном родителям, и те обратились в полицию. 

Помимо наказания за убийство, его также осудили за наркопреступление. После того, как он отбудет наказание в Швеции, его вышлют из страны. Шведские газеты не пишут, куда его отправят и откуда он родом. 

По данным шведского таблоида Aftonbladet, осужденный соврал о своем возрасте, так как, по мнению суда, ему по меньшей мере 18 лет.

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