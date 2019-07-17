Пришедших из России в Эстонию медведей могут застрелить

В воскресенье рано утром молодого медведя видела проживающая вблизи Валга в деревне Яаникесе Наталья Георгиева, испуг которой разбудил даже ее мужа Юрия. «Ворота были открыты и медведь зашел в сад. Бродил по саду около десяти минут и рылся в мусорном контейнере», - рассказал следивший за передвижениями медведя Юрий Георгиев.

В тот же день медведя также видели гуляющим вдоль шоссе Валга-Вильянди, в нескольких километрах от города Валга. В воскресенье вечером ехавшие со стороны Вильянди в сторону Валга Маре и Хейно Сяйнас встретили медведя в шести километрах от города и, чтобы не пугать животное, остановили автомобиль. По словам Маре, вышедший из леса со стороны Латвии медведь не обратил на них особого внимания.

«Животное абсолютно не беспокоило ни люди, ни автомобиль. Взглянул на нас и спокойно пошел через дорогу», - рассказывает Маре Сяйнас. Ей показалось, что медведь привык к человеку.

Судьба медведей не решена

По словам ведущего охотоведа Департамента окружающей среды Марго Танника, они получили сообщение о двух орудующих в районе Валга молодых медведях.

Рассматриваются несколько вариантов, что сделать для препятствия подобных прогулок диких животных в поселениях. Но определенного плана действий пока нет.

«За рубежом есть бригады, которые используют для этого (для отпугивания медведей — прим.ред.) резиновые пули, это кажется эффективным», - рассказывает об одном из вариантов Танник. По его словам, раньше диких животных пугали с помощью собак и шума в лесу.

Танник говорит, что направление гуляющих среди людей медведей поглубже в лес скорее всего не даст желаемых результатов. Из-за плотности расположения поселений побеспокоенные деятельностью человека медведи вновь найдут дорогу к людям.

Самый суровый сценарий — охоту — Департамент окружающей среды задействует только в крайнем случае. «Это последняя возможность, которую мы рассматриваем», - сказал Танник, добавив, что в прошлом году спецразрешения для охоты на медведей в целях обеспечения безопасности людей были выданы только три раза.

Специалист департамента Михкель Пастик сказал, что тема гуляющих по Валга медведей будет обсуждаться в среду на совете, в который входят специалисты по охоте, региональный руководитель, а также представители охотников и собственников земли.

В Южной Эстонии мало медведей

По словам специалиста отдела живой природы Агентства окружающей среды Марко Кюбарсеппа, в Валгамаа всего три выводка медведей, сейчас еще добавилось две особи из Пскова. «В Южной Эстонии численность медведей ниже, чем, например, в Ида-Вирумаа и в Центральной Эстонии», - сказал Кюбарсепп.

Если не брать во внимание связанные с медведями в Валгамаа случаи последних месяцев, Южная Эстония — не то место, где за последние годы происходили значительные инциденты, связанные с косолапыми. По словам Танника, в прошлом году отдельные инциденты были только в Ида-Вирумаа и Вяйке-Маарья. Также по словам пресс-секретаря полиции Керли Вирк, в течение последних трех лет в Эстонии не было ни одной аварии, где столкнулись автомобиль и медведь.

За последние месяцы бурых медведей видели в Валгамаа два раза: 29 июня два медвежонка из Псковской области гуляли по городу Валга, а 10 июля один из них в 12 километрах от Валга в деревне Тыллисте зашел во двор дома.

Пришедших из России в Эстонию медведей могут застрелить

Охотничий совет Валгамаа предлагает Департаменту окружающей среды в качестве исключения разрешить до августа (начало сезона) открыть охоту на пришедшего из России в Эстонию и бродящего среди людей молодого медведя, а также к разрешению на отстрел одной особи в официальный охотничий период добавить еще одного медведя.

Специалист-охотовед Департамента окружающей среды Михкель Пастик сказал в среду BNS, что на двух пришедших из России и бродящих в Валгамаа среди людей медведей следует еще до начала официального сезона открыть охоту, поскольку они опасны и с этим не стоит ждать до начала сезона охоты. По его словам, Валгамааский охотничий совет решил в среду, что будет ходатайствовать об отстреле этих двух медведей.

Согласна требования по охоте Агенства окружающей среды, охотники в Валгамаа за начинающийся в августе охотничий сезон могут убить одного медведя. По словам Пастика, охотничий совет предлагает департаменту выдать разрешение на отстрел двух медведей, поскольку мародерства медведей участились.