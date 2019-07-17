В будущем центре семейного досуга в Ноблесснере появился первый экспонат

«С помощью экспозиций мы создаем секретный завод, где можно будет испытать различные изобретения, а новейшая виртуальная реальность предлагает идеальную возможность для этого», - сказал руководитель проекта выставки Отт Роотс.

Он добавил, что после установки поезда начнется процесс создания второго масштабного экспоната – rollglider, по которому можно будет проехать мимо всех экспонатов.

Сегодня в здании завода началась установка экспонатов. Как заявляет PROTO, первым был установлен именно паровоз, поскольку в этом году исполнится ровно 215 лет с момента первого путешествия при помощи двигателя, который работает от движущей силы пара

В открывающемся осенью центре будет 30 экспонатов виртуальной реальности, которые расскажут об интересных открытиях с середины 19 века до начала 20 века. Паровоз – это один из экспонатов, который дополнен виртуальной реальностью. По сценарию игры, тайное изобретение, которое перевозится на этом поезде, нужно защитить от злоумышленников.