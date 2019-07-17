ДТП на шоссе: внедорожник вылетел с дороги и перевернулся

Сегодня около 15 часов на шоссе Пярну-Лихула произошло ДТП, участниками которого стали фургон и внедорожник, сообщает Pärnu Postimees.
На прямом участке дороги между Аудру и Ахасте возле остановки «Кярбу» произошло ДТП, в результате которого внедорожник вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Про словам очевидца, в одном из автомобилей были также дети.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма заверила, что в ДТП никто не пострадал.
На месте аварии движение не нарушено. Все обстоятельства ДТП выясняются.