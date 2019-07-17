Ср, 17.07.2019
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  • ДТП на шоссе: внедорожник вылетел с дороги и перевернулся

ДТП на шоссе: внедорожник вылетел с дороги и перевернулся

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня около 15 часов на шоссе Пярну-Лихула произошло ДТП, участниками которого стали фургон и внедорожник, сообщает Pärnu Postimees.

На прямом участке дороги между Аудру и Ахасте возле остановки «Кярбу» произошло ДТП, в результате которого внедорожник вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Про словам очевидца, в одном из автомобилей были также дети.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма заверила, что в ДТП никто не пострадал.

На месте аварии движение не нарушено. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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