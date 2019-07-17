Мясо! Мы рады вам!

А рядом статья о том, что Сталин обладал большим чувством юмора. «Панкач» Дымшиц, которому поручили собрать стихи Мандельштама для «Большой серии поэта», тоже ни словом не упомянул о том, как погиб великий сочинитель. Но это было полвека назад и упоминание о лагере, возможно, отменило бы вовсе издание сборника, сегодня же правда уже не под запретом, но очень часто всё равно под замком малограмотности.

Каждый год я задаю студентам вопрос: «С чем у вас ассоциируется словосочетание «Вишневый сад»? И каждый год получаю один и тот же ответ с некоторыми вариациями: «утраченная красота», «разоренная красота», «погубленная красота»… И вдруг в нынешнем году мне ответили: «Вишневый сад ассоциируется с дачными участками». И правда: Лопахин хотел разбить сад на дачные участки, толковый придумал бизнес-план. Что всё грустить-то об утраченной, видите ли, красоте, когда дачные участки на ее месте процветают, грядки изобилуют капустой, а крыжовник исправно плодоносит?!

То есть, в конце концов, прагматичная правда Лопахина побеждает, уничтожая пьесу Чехова. Как Интернет очень часть искореняет в людях тягу к знаниям.

И вот к какому выводу я прихожу, сама постоянно пользуясь Интернетом: он нужен только тем, кто и без него знает ответы на интересующие вопросы и хочет лишь уточнить некоторые детали или даты. Считать же ознакомительные статьи в Интернете источником знаний — напрасное занятие: там появляются убогие вирши под именами великих поэтов, молодые люди заучивают их наизусть, читают потом на конкурсах, и им очень трудно объяснить, что их обманули. Как и настаивать на том, что Цветаева была гениальным поэтом, а не только «плохой матерью», что ежедневно и неустанно муссируется в сетях.

Жалеть или лечить?

Недавно один эстонский театр решил выпустить версию одного своего спектакля на русском языке (мне не хочется называть конкретную постановку, поскольку далее речь пойдет о людях, которые мне не безразличны, да и суть проблемы не только в них). Так вот, на премьере я с большим удивлением слышу, что главного героя, по его словам, «рвало желчным соком», – актер не оговорился, а настаивал на этом словосочетании, и прозвучало оно в спектакле аж четыре раза. Далее персонаж сообщил зрителю, что он «изгой общества» и тоже повторил это несколько раз.

Элементарное бытовое чувство русского языка подскажет вам, что рвет желчью, а сок – желудочный, что изгой – это и есть человек, выброшенный из своей социальной среды, а изгой общества – смешное масло масляное.

Но поразил меня, в конце концов, даже не сам казус. А отклики на спектакль специалистов, которые настаивали на терминах – филигранная постановка, утонченный стиль и виртуозная работа со словом.

Как же так? С какой взволнованностью и гневом мы пишем (и правильно делаем!) о казусах и нелепостях в публичных речах политиков, но не дай бог тронуть малограмотное и оскорбляющее русский язык и русскую культуру выступление деятеля искусства. Тут же становишься именно что «изгоем общества», гонителем родимой речи, врагом просвещения. Критика перестала быть не только совестью искусства, но и вообще уважаемой особой, поскольку можно только хвалить, хвалить, хвалить, носить на руках, восхищаться, чтобы ни при каких обстоятельствах не задеть ранимую душу художника (желательно с большой буквы).

Моя подруга, известный петербургский психолог, спрашивает на конференциях у коллег: «Чего вы хотите: жалеть пациентов или их лечить? Надо выбирать!»