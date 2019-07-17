Российский самолет подозревают в нарушении воздушных границ Финляндии

Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии. Нарушение предположительно произошло на территории Финского залива вблизи Порвоо утром в среду, передает Yle.
"Самолет провел на финской территории порядка двух минут и продвинулся вглубь более чем на километр от границы", - заявляет эксперт Министерства обороны Финляндии Кристиан Валккури.
Это уже второе нарушение воздушного пространства в текущем году. В апреле португальский самолет вторгся на финскую территорию в Киркконумми, неподалеку от мыса Уппиниеми.
В прошлом году подобных нарушений не было зарегистрировано ни одного. В 2017 году воздушное пространство страны было нарушено четыре раза.