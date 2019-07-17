Суд наказал латыша за хранение рисунков с изображением зоофилии

Латвийский суд осудил на условный срок мужчину, который хранил 14 рисунков с изображением сексуальных действий между женщинами и собаками, сообщает агентство LETA со ссылкой на публично доступное решение суда, пишет TVNET.
приобрел и хранил материалы порнографического характера, содержащие сексуальные действия человека с животными.
Обвиняемый незаконно приобрел 14 рисунков с изображенными на них действиями сексуального характера между женщинами и собаками и хранил их по месту жительства на территории предприятия до конца 2017 года, когда во время обыска их изъяла полиция.
Кроме того, он обвиняется в том, что без соответствующего разрешения хранил мощное пневматическое оружие, важные составные части огнестрельного оружия и патроны. Полиция во время обыска по его месту жительства изъяла пневматическую винтовку, дробовик, пистолет, револьвер и запчасти огнестрельного оружия.
Осужденный получил два года и шесть месяцев лишения свободы без конфискации имущества и без полицейского надзора. Применив статью 55 Уголовного закона, мужчине изменили наказание на условный срок на три года.
Упомянутая статья Уголовного закона предусматривает, что суд с учетом характера совершенного преступного деяния и причиненного вреда, личности виновного и других обстоятельств дела может получить уверенность в том, что виновный при неисполнении наказания в дальнейшем не совершит правонарушения — в этом случае обвиняемого могут приговорить к условному сроку.
В Законе об ограничении порнографии сказано, что материалом порнографического характера является сочинение, печатная продукция, изображение, компьютерная программа, фильм, видео или звуковая запись, телепередача или радиопередача, на котором изображено или описано удовлетворение сексуальных потребностей насильственным путем, жестокость в половом акте, удовлетворение похоти с животными или некрофилия.