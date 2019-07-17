Суд наказал латыша за хранение рисунков с изображением зоофилии

приобрел и хранил материалы порнографического характера, содержащие сексуальные действия человека с животными.

Обвиняемый незаконно приобрел 14 рисунков с изображенными на них действиями сексуального характера между женщинами и собаками и хранил их по месту жительства на территории предприятия до конца 2017 года, когда во время обыска их изъяла полиция.

Кроме того, он обвиняется в том, что без соответствующего разрешения хранил мощное пневматическое оружие, важные составные части огнестрельного оружия и патроны. Полиция во время обыска по его месту жительства изъяла пневматическую винтовку, дробовик, пистолет, револьвер и запчасти огнестрельного оружия.

Осужденный получил два года и шесть месяцев лишения свободы без конфискации имущества и без полицейского надзора. Применив статью 55 Уголовного закона, мужчине изменили наказание на условный срок на три года.

Упомянутая статья Уголовного закона предусматривает, что суд с учетом характера совершенного преступного деяния и причиненного вреда, личности виновного и других обстоятельств дела может получить уверенность в том, что виновный при неисполнении наказания в дальнейшем не совершит правонарушения — в этом случае обвиняемого могут приговорить к условному сроку.