ДК Герасимова в Нарве выставлен на продажу: возможно ли возродить его по опыту соседей?

На сайте по продаже недвижимости city24.ee появилось объявление о продаже здания бывшего ДК имени Герасимова в Нарве, которое местные жители чаще называют “Гераськой”. Здание - в ужасном состоянии, представители городских властей время от времени выражают надежду на возрождение ДК, но прежний мэр Тармо Таммисте заявлял, что здание нужно снести. В двух городах, расположенных недалеко от Нарвы, есть очень похожие дома культуры, но их судьба сложилась иначе. Могут ли они стать примером для “Гераськи”?
Обратный выкуп, вероятно, обсудят
Мэр Нарвы Алексей Евграфов рассказал, что идею выкупить здание обратно в муниципальную собственность городские власти пока не обсуждали.
“Я не был уверен, по какой цене он будет выставлен, - сказал мэр города. - Поэтому, пока не было предметного разговора со стороны предпринимателя, рано было что-то обсуждать с депутатами. Сейчас это объявление появилось, и, я думаю, оно будет одной из тем обсуждения. Но тут, конечно, нужно взвесить целесообразность этого выкупа, взвесить, что можно было бы сделать на этом месте”.
По мнению мэра Нарвы, было бы логичнее, чтобы здание купили предприниматели, желающие создать в городе отель, ресторан или другой подобный объект.
“Должна быть частная бизнес-идея, на мой взгляд”, - сказал мэр.
Со своей стороны город в два этапа проводит реконструкцию большого парка, который окружает ДК им. Герасимова.
“Это сделало бы бизнес-проект более привлекательным и вернуло бы жизнь обратно в этот район”, - добавил Алексей Евграфов.
По словам мэра, поскольку здание не является памятником архитектуры, собственник может даже снести его при необходимости.
“Хотя мне нравится идея сохранения колонн, чтобы, обыгрывая их, можно было развивать здание или строить новое здание. Но это уже вопрос фантазии”, - говорит Алексей Евграфов.
Медленная смерть или летаргический сон?
Здание ДК имени Василия Герасимова было построено, по разным данным, в 1957 или 1958 году. Это был оживленный культурный центр для работников Кренгольмской мануфактуры и для жителей Кренгольмского района. Здесь работали различные кружки, библиотека, театр “Ильмарине”. В 90-е годы Кренгольмская мануфактура передала ДК городу, а городские власти решили его приватизировать. По воспоминаниям Ирины Михалёвой, продюсера “Ильмарине”, дом культуры был расселен в 1997 году.
Предприниматель из Твери Гагик Язычан купил здание ДК в 2004 году. Изначально владелец планировал возродить ДК как современный досуговый центр. В уже заброшенном здании время от времени проводились какие-то мероприятия. Например, в 2004 году прошла дискотека и модное дефиле, в 2005 - велотриал: велосипедисты-экстремалы соревновались прямо на лестницах ДК. Но возрождения очага культуры так и не произошло. В здании нелегально проводили досуг подростки из окрестных домов, периодически в нем случались пожары. Постепенно разрушилась крыша.
Городские власти годами требовали от собственника привести здание в порядок, но добились лишь того, что несколько лет назад окна первого этажа заколотили, и подростки лишились свободного доступа внутрь. Чиновники также добивались присвоения зданию статуса охраняемого памятника архитектуры, но безуспешно.
В 2014 году собственник пытался продать здание за 2 млн евро. В 2015 году, как сообщала газета “Виру Проспект”, собственник из Твери продавал “Гераську” уже за миллион евро. В объявлении о продаже на российском портале “РБК-Недвижимость” описывалось удачное местоположение здания и отмечалось, что из бывшего ДК могло бы получиться казино, рассчитанное на петербургских клиентов.
Как сообщал в апреле этого года Rus.Postimees со слов руководителя коммунальной службы Департамента городского хозяйства Нарвы Татьяны Леннук, собственник сообщил департаменту, что проведет новую оценку рыночной стоимости, чтобы продать здание. И теперь на ценнике всего полмиллиона евро.
Но здание много лет стоит без отопления и без крыши. Найдется ли инвестор теперь - большой вопрос.
Лучший пример реставрации недалеко от Нарвы
По словам петербургского специалиста по восстановлению объектов городской среды Елены Минчёнок, по тому же проекту архитектора Барташевича, что и ДК Герасимова, были построены более 130 зданий в разных частях СССР. В российском городе Сланцы, в часе езды от Нарвы расположен дом культуры, практически неотличимый от нарского и построенный одновременно с ним. ДК в центре Кохтла-Ярве построен в 1952 году по схожему проекту, но во многом отличается от нарвского.
Инфоработник управы Кохтла-Ярве Игорь Парв рассказал, что дом культуры в Ярвеской части Кохтла-Ярве всегда был в собственности города и не прекращал свою работу, хотя его состояние многие годы было проблемой для местных властей. В отличие от нарвского ДК Герасимова, в 2001 году дом культуры Кохтла-Ярве был официально признан памятником архитектуры. В 2013-2015 годах его отреставрировали - точно воссоздали первоначальный облик, но внедрили необходимые современные элементы, например, лифт и вентиляцию.
“Парадоксально, но средства удалось найти за счет кризиса, - рассказал Игорь Парв. - У нас шла реконструкция центра Ярвеской части - площадей и улиц на протяжении примерно двух километров. Из европейских фондов выделили значительные средства, а к 2010 году уже начался кризис, и стройматериалы и работа резко подешевели. Выделили средства в богатые годы, а работали в годы кризиса. Около трех миллионов осталось лишних. А ДК был больным местом, и он располагается в той же зоне центра. Поэтому мы сразу обратились в фонды, откуда получали средства, с просьбой использовать эти средства для реконструкции ДК. И они согласились. Этих денег, правда не хватило, городу пришлось добавлять, но без них вообще ничего не получилось бы”.
Близнеца “Гераськи” сохранят, но не в историческом виде
Изучать опыт реставрации ДК в Кохтла-Ярве специально приезжали архитекторы из Санкт-Петербурга, из проектного бюро “Центр согласований”, которые занимаются проектом реконструкции дома культуры в российском городе Сланцы.
ДК в Сланцах тоже не признан архитектурным памятником, тоже пустует много лет, но в отличие от “Гераськи” в этом здании сохранилась крыша, работает система отопления, дежурит охранник, а само здание находится в муниципальной собственности.
В конце мая в Нарве и Ивангороде прошла конференция “Приграничная симметрия”, на которой, помимо прочих вопросов, обсуждалось, как архитекторы могут использовать опыт сохранения трех похожих домов культуры - в Кохтла-Ярве, в Сланцах и в Нарве.
Исполнительный директор петербургского “Центра согласований” Никита Фомичев рассказал, что его сотрудники были в восторге от кохтла-ярвеского ДК. Но свой проект восстановления ДК в Лучках создавали по-другому. Дело в том, что к зданию, которое не является памятником архитектуры, предъявляются современные требования по размещению зрителей, пожарной безопасности, вентиляции, доступу и эвакуации на инвалидных колясках... Выполнить современные требования, не перестраивая интерьеры 57-го года постройки оказалось практически невозможно.
“А еще есть теплотехнические требования. Внутри лепнина, снаружи - фасады. Вот как хочешь, так и утепляй”, - добавил руководитель проектного бюро.
Архитекторы нашли решение в том, чтобы спроектировать большие стеклянные пристройки по сторонам от здания - для буфета и для выставочного зала. Это решение позволит сохранить старую лепнину на внешних стенах и не утеплять их.
Проектирование и строительные работы планируется осуществить на деньги правительства Ленинградской области. О том, что вложения в ДК когда-то окупятся, нет даже речи. Цель правительства здесь, по словам Никиты Фомичева - возродить центр притяжения, чтобы хоть немного помешать оттоку населения из города.
Пожалуй, в этом главное отличие российского ДК от “Гераськи” - любой частный предприниматель перед тем, как купить бывший нарвский дом культуры, должен будет придумать, как окупить свои миллионные вложения.