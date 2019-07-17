ДК Герасимова в Нарве выставлен на продажу: возможно ли возродить его по опыту соседей?

Как сообщал в апреле этого года Rus.Postimees со слов руководителя коммунальной службы Департамента городского хозяйства Нарвы Татьяны Леннук, собственник сообщил департаменту, что проведет новую оценку рыночной стоимости, чтобы продать здание. И теперь на ценнике всего полмиллиона евро.

Но здание много лет стоит без отопления и без крыши. Найдется ли инвестор теперь - большой вопрос.

Лучший пример реставрации недалеко от Нарвы

По словам петербургского специалиста по восстановлению объектов городской среды Елены Минчёнок, по тому же проекту архитектора Барташевича, что и ДК Герасимова, были построены более 130 зданий в разных частях СССР. В российском городе Сланцы, в часе езды от Нарвы расположен дом культуры, практически неотличимый от нарского и построенный одновременно с ним. ДК в центре Кохтла-Ярве построен в 1952 году по схожему проекту, но во многом отличается от нарвского.

Дом культуры в Ярвеской части Кохтла-Ярве ФОТО: Николай Андреев

Инфоработник управы Кохтла-Ярве Игорь Парв рассказал, что дом культуры в Ярвеской части Кохтла-Ярве всегда был в собственности города и не прекращал свою работу, хотя его состояние многие годы было проблемой для местных властей. В отличие от нарвского ДК Герасимова, в 2001 году дом культуры Кохтла-Ярве был официально признан памятником архитектуры. В 2013-2015 годах его отреставрировали - точно воссоздали первоначальный облик, но внедрили необходимые современные элементы, например, лифт и вентиляцию.

“Парадоксально, но средства удалось найти за счет кризиса, - рассказал Игорь Парв. - У нас шла реконструкция центра Ярвеской части - площадей и улиц на протяжении примерно двух километров. Из европейских фондов выделили значительные средства, а к 2010 году уже начался кризис, и стройматериалы и работа резко подешевели. Выделили средства в богатые годы, а работали в годы кризиса. Около трех миллионов осталось лишних. А ДК был больным местом, и он располагается в той же зоне центра. Поэтому мы сразу обратились в фонды, откуда получали средства, с просьбой использовать эти средства для реконструкции ДК. И они согласились. Этих денег, правда не хватило, городу пришлось добавлять, но без них вообще ничего не получилось бы”.

Близнеца “Гераськи” сохранят, но не в историческом виде

Изучать опыт реставрации ДК в Кохтла-Ярве специально приезжали архитекторы из Санкт-Петербурга, из проектного бюро “Центр согласований”, которые занимаются проектом реконструкции дома культуры в российском городе Сланцы.

ДК в Сланцах тоже не признан архитектурным памятником, тоже пустует много лет, но в отличие от “Гераськи” в этом здании сохранилась крыша, работает система отопления, дежурит охранник, а само здание находится в муниципальной собственности.

Пустующее здание дворца культуры в российском городе Сланцы, в микрорайоне Лучки - копия и ровесник ДК Герасимова в Нарве. ФОТО: Николай Андреев

В конце мая в Нарве и Ивангороде прошла конференция “Приграничная симметрия”, на которой, помимо прочих вопросов, обсуждалось, как архитекторы могут использовать опыт сохранения трех похожих домов культуры - в Кохтла-Ярве, в Сланцах и в Нарве.

ФОТО: Никита Фомичёв, руководитель проектного бюро "Центр согласований" из Санкт-Петербурга

Исполнительный директор петербургского “Центра согласований” Никита Фомичев рассказал, что его сотрудники были в восторге от кохтла-ярвеского ДК. Но свой проект восстановления ДК в Лучках создавали по-другому. Дело в том, что к зданию, которое не является памятником архитектуры, предъявляются современные требования по размещению зрителей, пожарной безопасности, вентиляции, доступу и эвакуации на инвалидных колясках... Выполнить современные требования, не перестраивая интерьеры 57-го года постройки оказалось практически невозможно.

“А еще есть теплотехнические требования. Внутри лепнина, снаружи - фасады. Вот как хочешь, так и утепляй”, - добавил руководитель проектного бюро.

Архитекторы нашли решение в том, чтобы спроектировать большие стеклянные пристройки по сторонам от здания - для буфета и для выставочного зала. Это решение позволит сохранить старую лепнину на внешних стенах и не утеплять их.

Проектирование и строительные работы планируется осуществить на деньги правительства Ленинградской области. О том, что вложения в ДК когда-то окупятся, нет даже речи. Цель правительства здесь, по словам Никиты Фомичева - возродить центр притяжения, чтобы хоть немного помешать оттоку населения из города.