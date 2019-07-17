В Эстонии стал доступен сервис YouTube Music

У сервиса есть как интернет, так и мобильные версии. Также имеется платная и улучшенная версия по подписке YouTube Music Premium (6,99 евро/месяц), где музыка доступна в неограниченном объеме и без рекламы. Также она не прерывается при блокировке экрана или переключении между приложениями. С Premium можно переключаться с аудиоверсии песни к ее клипу.