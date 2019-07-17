Хельме выступит с предложением не поддерживать законопроект о двойном гражданстве

Цель изменения Закона о гражданстве заключается в наделении граждан Эстонии по рождению правом иметь гражданства других, перечисленных в законе стран, передает rus.err.ee.

Согласно законопроекту, гражданство Эстонии также могли бы восстановить лица, которые имели его по рождению или получили до 26 февраля 1992 года, но были вынуждены от него отказаться или же считаются потерявшими или отказавшимися от эстонского гражданства.

На заседании правительства 18 июля министр иностранных дел Март Хельме выступит с предложением не поддерживать инициированный 12 июня законопроект, так как новая версия документа не отличается от ранее представленного законопроекта.