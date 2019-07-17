Насилие над учениками: что на самом деле происходит в школах Эстонии?

Хотя в свете новостей последних дней много говорится о школьных издевательствах, из исследования Института развития здоровья выясняется, что уменьшилось число как школьников, издевающихся над другими учениками, так и жертв издевательств, пишет Postimees.
Cогласно проведенному в мае исследованию, свыше половины школьников посещают школу с удовольствием. 58% учащихся считают посещение школы приятным, тогда как совсем не нравится школа лишь 11% учеников.
За последние несколько месяцев хотя бы раз сталкивалась с издевательствами в школе примерно треть (35%) учеников, в том числе 11% сталкивались с ними неоднократно, дважды в месяц или чаще.
По словам координатора исследования "Школа без издевательств" Кристийны Трейал, обычно издевательства происходят там, где есть общение учеников между собой. Трейал подтверждает, что если говорить о травле в школе, то сегодня она не ограничиваются школьными стенами, но приходит к ребенку домой и в его мобильные устройства. Кроме того, речь может идти о детях, живущих по соседству: в этом случае жертву издевательств не спасают и школьные каникулы.
Кибер-издевательств меньше, чем считается
Если спросить, сколько издевательств происходит в кибер-среде, то обычно люди думают, что их много. Но по словам самих детей, их намного меньше, чем других форм издевательства. "Кибер-издевательства - это только часть", - сказала Трейал.
Зачастую для родителей оказывается неожиданностью то обстоятельство, что их ребенка травят. Одной из проблем Кристийна Трейал называет то, что родители не замечают перемен в поведении ребенка. Часто и сам ребенок не говорит о том, что происходит.
"Говорить с родителями сложно, даже при хороших отношениях, потому что это болезненная тема", - объяснила Трейал и добавила, что для того, чтобы ребенок вообще начал рассказывать, он должен прежде всего сам себе признаться в том, что происходящее с ним - неправильно и незаслуженно. "Для ребенка это очень долгий и очень тяжелый путь".
Часто взрослые успокаивают ребенка словами о том, что ситуация не так серьезна и что ребенок преувеличивает. По словам Трейал, большая проблема состоит в том, что родители и учителя не распознают издевательства и относятся к слухам и взглядам слишком небрежно. "Всерьез воспринимают скорее физическое издевательство, тогда как психологическое может повлиять гораздо сильнее", - сказала Трейал.
Задир мотивирует потребность во внимании
Базовые причины, по которым одни дети задирают других, на протяжении времен остаются более-менее неизменными. "Поначалу считалось, что у задир проблемы с агрессивностью и слабые навыки общения, но на сегодняшний день выяснилось, что среди них тоже есть очень хорошие дети, которые просто испытывают потребность чувствовать себя значимыми и принадлежать к какой-то группе". - разъясняет Трейал.
"Если ребенок чувствует себя дома в безопасности и там все хорошо, потребность искать внимание силой в других местах не возникает".
Кристина Трейал сказала, что девочки-подростки очень успешно используют манипулирование, чтобы упрочить свои позиции, но за этим стоит еще и динамика собственных потребностей.
Вдобавок Трейал отмечает, что издевательства никогда не происходят без свидетелей. "Издевательство может произойти лишь тогда, когда окружающая группа его одобряет".
Интересным парадоксом Трейал считает то обстоятельство, что большинство детей согласны с тем, что издевательства - это плохо, но если взять, к примеру, класс с 24-я детьми, то, увидев издевательства, заступились за жертву бы только четверо. Причин тому много. Самая распространенная - страх оказаться следующей мишенью. Вторая причина для страха - это вера в то, что остальной класс не поддержит заступника. По словам Трейал, именно поэтому важно говорить с детьми и учить их правильному поведению в ситуациях с издевательством. "Эти умения сами не приходят, правильные ценности прививают дома, но и этого может быть недостаточно".
Жертвой может стать любой
Жертвой издевательства может оказаться любой, потому что в классе существуют свои правила и нормы общения. Если в одном классе ты прилежный ученик и другие тебя ценят, то в другом классе тебя могут посчитать зубрилой. "Этим должен управлять учитель. Важно то, как он создает эти нормы поведения", - отметила Трейал.
Но издевательства далеко не всегда заканчиваются школой, потому что модели издевательства и способы общения с людьми переходят во взрослую жизнь. "Часто встречается, что родители ученика терроризируют учителей по телефону или э-мейлу. Здесь большую роль играет руководство школы, оно должно помочь учителю избавиться от преследования", - подтвердила Трейал, добавив, что бывают и случаи, когда в роли терроризирующей стороны выступает директор школы.
Обратные ситуации, когда учитель издевается над учеником, по словам Трейал, тоже встречаются, причем зачастую учитель даже не понимает, что его действия характеризуются как издевательство. "Иногда некоторые учителя описывают, как для коррекции поведения подростков прибегают в ходе урока к иронии, что заставляет остальных учеников в классе смеяться. Но тот, в чей адрес это сказано, принимает все близко к сердцу. Это в свою очередь может подтолкнуть одноклассников к издевке, потому что они следуют примеру взрослого"
Часто ученик не в состоянии отреагировать на издевательство со стороны взрослого, потому что учитель для ребенка старше и умнее. "Учитель находится на позиции власти, а ученик не смеет себя защитить, потому что это может сделать ситуацию еще хуже", - считает Трейал.
Критическим сроком проявления школьной травли является время с первого по третий класс. Второй серьезный пик - 6-й класс, потому что здесь для подростков отношения становятся более важной темой, и справиться самостоятельно становится сложнее. "К концу основной школы издевательства обычно утихают", - говорит Трейал. Своего рода группу риска составляют те, то терпит издевательства в конце основной школы, потому что эти издевательства длятся много лет. Такие люди нуждаются в серьезной помощи, считает Трейал.