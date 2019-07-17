Насилие над учениками: что на самом деле происходит в школах Эстонии?

Cогласно проведенному в мае исследованию, свыше половины школьников посещают школу с удовольствием. 58% учащихся считают посещение школы приятным, тогда как совсем не нравится школа лишь 11% учеников.

За последние несколько месяцев хотя бы раз сталкивалась с издевательствами в школе примерно треть (35%) учеников, в том числе 11% сталкивались с ними неоднократно, дважды в месяц или чаще.

По словам координатора исследования "Школа без издевательств" Кристийны Трейал, обычно издевательства происходят там, где есть общение учеников между собой. Трейал подтверждает, что если говорить о травле в школе, то сегодня она не ограничиваются школьными стенами, но приходит к ребенку домой и в его мобильные устройства. Кроме того, речь может идти о детях, живущих по соседству: в этом случае жертву издевательств не спасают и школьные каникулы.

Кибер-издевательств меньше, чем считается

Если спросить, сколько издевательств происходит в кибер-среде, то обычно люди думают, что их много. Но по словам самих детей, их намного меньше, чем других форм издевательства. "Кибер-издевательства - это только часть", - сказала Трейал.

Зачастую для родителей оказывается неожиданностью то обстоятельство, что их ребенка травят. Одной из проблем Кристийна Трейал называет то, что родители не замечают перемен в поведении ребенка. Часто и сам ребенок не говорит о том, что происходит.

"Говорить с родителями сложно, даже при хороших отношениях, потому что это болезненная тема", - объяснила Трейал и добавила, что для того, чтобы ребенок вообще начал рассказывать, он должен прежде всего сам себе признаться в том, что происходящее с ним - неправильно и незаслуженно. "Для ребенка это очень долгий и очень тяжелый путь".

Часто взрослые успокаивают ребенка словами о том, что ситуация не так серьезна и что ребенок преувеличивает. По словам Трейал, большая проблема состоит в том, что родители и учителя не распознают издевательства и относятся к слухам и взглядам слишком небрежно. "Всерьез воспринимают скорее физическое издевательство, тогда как психологическое может повлиять гораздо сильнее", - сказала Трейал.

Задир мотивирует потребность во внимании

Базовые причины, по которым одни дети задирают других, на протяжении времен остаются более-менее неизменными. "Поначалу считалось, что у задир проблемы с агрессивностью и слабые навыки общения, но на сегодняшний день выяснилось, что среди них тоже есть очень хорошие дети, которые просто испытывают потребность чувствовать себя значимыми и принадлежать к какой-то группе". - разъясняет Трейал.

"Если ребенок чувствует себя дома в безопасности и там все хорошо, потребность искать внимание силой в других местах не возникает".

Кристина Трейал сказала, что девочки-подростки очень успешно используют манипулирование, чтобы упрочить свои позиции, но за этим стоит еще и динамика собственных потребностей.