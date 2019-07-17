Будьте готовы: завтра цены на такси могут вырасти в два раза

Руководитель по коммуникациям Bolt Марек Унт сказал, что масштабные мероприятия с точки зрения транспорта всегда проблематичны, поскольку спрос в сравнении с обычным вырастает в несколько раз.

«Чтобы как можно больше клиентов смогли бы осуществить поездку, должно быть также больше обычного водителей, поскольку более сильное недовольство у клиентов вызывает полное отсутствие машин, а не высокая цена», - говорит он. Унт добавляет, что они не могут заставить водителей сесть за руль, но могут повлиять через цену: более выгодные расценки привлекают больше водителей.

Во время концерта стоимость поездки максимально может подорожать в два с половиной раза от обычной цены, но это только в самый час пик. Поскольку коэффициент ценообразования автоматически применяется к спросу, то есть сколько людей в настоящее время заказывают услугу такси в одном и том же районе, цена может не подняться до максимума. Также цена автоматически снижается в тот момент, как только падает спрос.

Подобная практика в случае масштабных мероприятий обычное дело.

«Надеемся, что люди комфортно доедут до концерта и безопасно доберутся до дома», - сказал Унт.