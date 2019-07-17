Хорошая новость для обладателей жилищных кредитов

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ). На заседании 6 июня совет ЕЦБ решил оставить базовые процентные ставки на текущем уровне, банк намерен удерживать ставки на этом уровне как минимум до конца первой половины 2020 года.

Ставка депозитного механизма удержалась на рекордно низкой отметке -0,4 процента. ЕЦБ также сохранил процентную ставку по основным операциям рефинансирования на отметке 0 процента, а ставку по механизму кредитования на отметке 0,25 процента.

В марте 2015 года ЕЦБ сообщил, что открывает программу скупки облигаций (QE), которая может отразиться и на Euribor. В декабре того же года ЕЦБ сообщил, что продлевает программу на шесть месяцев и включает в нее также облигации местных самоуправлений. В апреле 2016 года в программу включили также еврооблигации, эмитированные частными фирмами за исключением банков.

После заседания 14 июня ЕЦБ сообщил, что с сентября программа скупки облигаций сократится с 30 млрд евро в месяц до 15 млрд евро, а в 2019 году программа прекратит действие. На заседании 13 июня ЕЦБ решил прекратить программу.