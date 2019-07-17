Путин расширил действие указа о выдаче паспортов жителям Украины

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном гражданстве России для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Новым указом слова об "отдельных районах" из документа исключены.

Путин назвал указ выдавать российские паспорта на Донбассе "чисто гуманитарным" решением. Указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

По информации Минобороны Украины, в Луганской области под контролем украинских войск находится большая часть городов, в Донецкой области - чуть больше половины, передает "Дождь".

Власти Украины ранее раскритиковали указ Путина об упрощенном гражданстве. Киев также отказался признавать российские паспорта жителей Донбасса и подумывает лишить их пенсии.

Весной тогдашний президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина вмешательством во внутренние дела страны, попыткой оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса. Он также потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с указом Путина.

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского шаг России тоже раскритиковали, отметив, что таким образом РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Путин в ответ заявил, что был далек от того, чтобы кого-то провоцировать, и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.

27 апреля президент РФ допустил возможность предоставления упрощенного гражданства РФ всем желающим жителям Украины, вызвав новую волну критики со стороны украинских властей.