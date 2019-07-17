Индрека Таранда обвиняют в присвоении 2000 евро

Целевое учреждение «В защиту семьи и традиции» (SAPTK) в среду направило в полицию жалобу на бывшего депутата Европарламента Индрека Таранда, утверждая, что он присвоил 2000 евро.
В соответствии с соглашением, достигнутым в рамках примирительного делопроизводства в Харрьюском уездном суде 10 мая этого года, Март Риберг и Меэлис Оса должны были принести Таранду извинения за побои, нанесенные ему в ноябре прошлого года во время митинга партии EKRE в Таллинне и выплатить ему в качестве компенсации 2000 евро.
После этого Риберг и Оса обратились к целевому учреждению «В защиту семьи и традиции» (SAPTK) с вопросом, не соберет ли организация им эту сумму.
В течение одного дня требуемая сумма была собрана и перечислена на счет Таранду.
Однако, как утверждает SAPTK, Таранд получил не 2000 евро, а 4000 евро. Несмотря на это, 2000 евро из этой суммы он фонду так и не вернул.