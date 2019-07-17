Индрека Таранда обвиняют в присвоении 2000 евро

В соответствии с соглашением, достигнутым в рамках примирительного делопроизводства в Харрьюском уездном суде 10 мая этого года, Март Риберг и Меэлис Оса должны были принести Таранду извинения за побои, нанесенные ему в ноябре прошлого года во время митинга партии EKRE в Таллинне и выплатить ему в качестве компенсации 2000 евро.

После этого Риберг и Оса обратились к целевому учреждению «В защиту семьи и традиции» (SAPTK) с вопросом, не соберет ли организация им эту сумму.

В течение одного дня требуемая сумма была собрана и перечислена на счет Таранду.