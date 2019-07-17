Нападение в Таллинне: на глазах прохожих человека ударили ножом
В Таллинне задержали 20-летнего и 30-летнего мужчин, которые на улице Уус, возле посольства Литвы ударили ножом 26-летнего мужчину, сообщает Postimees.
Полиция получила вызов о нападении в Таллинне на улице Уус в 17.18. По словам очевидцев, двое мужчин напали на одного человека и неоднократно ударили его ножом.
Приехавшие на место происшествия полицейские сразу начали искать соответствующих описанию мужчин и задержали их возле учреждения на улице Рави через 45 минут.
«Пострадавший 26-летний мужчина был доставлен на скорой помощи в больницу. По предварительной информации, все трое говорящих на русском языке мужчин знакомы между собой. Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело», - сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер.