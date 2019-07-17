Нападение в Таллинне: на глазах прохожих человека ударили ножом

Полиция получила вызов о нападении в Таллинне на улице Уус в 17.18. По словам очевидцев, двое мужчин напали на одного человека и неоднократно ударили его ножом.

Приехавшие на место происшествия полицейские сразу начали искать соответствующих описанию мужчин и задержали их возле учреждения на улице Рави через 45 минут.