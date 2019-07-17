Братья-убийцы пытались перекинуть вину на загадочную эстонскую мафию

В австралийском городе Перт суд вчера признал виновными двух братьев, которые пытались убедить судью, что на самом деле в убийстве мужчины виновата состоящая из кикбоксеров эстонская группировка.
Суд признал 54-летнего Амброза Джона Кларка и 52-летнего Ксавьера Джерарда Кларка виновным в убийстве своего партнера по бизнесу в мае 2011 года. По оценке суда, вина братьев доказана и именно они убили 51-летнего Петера Дависа, пишет Postimees со ссылкой на новостной портал 9news.
Братья заманили Дависа к себе и стали его избивать, требуя оплатить долг в 300 000 долларов. У Дависа было больное сердце и из-за избиений у него случился приступ и он умер. Тело Дависа полиция нашла на окраине города.
Адвокат братьев Кларков Джанатан Дэвис пытался убедить суд, что за смертью Петера Дависа стоит состоящая из эстонцев группировка — они занимаются кикбоксингом и боевыми искусствами. По его словам, у эстонцев были свои финансовые причины напасть на Дависа.
Рассказ адвоката не убедил судью и вчера браться были признаны виновными в убийстве. По этому дело они уже второй раз предстали перед судом. Суд уже приговаривал их к пожизненному заключению, но адвокату удалось с помощью рассказов про эстонскую мафию вновь вернуть дело в суд.