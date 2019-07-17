Туристы обнаружили в Петербурге целебный музей

Музей-заповедник «Царское село» под Петербургом пользуется особой популярностью у китайских туристов. Об этом сообщает издание "Фонтанка".
Китайцы готовы отстоять многочасовую очередь, чтобы попасть в Екатерининский дворец. Причина такого ажиотажа — Янтарная комната: в Китае считается, что янтарь обладает целебными свойствами, передает Lenta.ru.
Очередь для туристических групп, ведущая к входу в Екатерининский дворец, занимает от четырех часов. Все это время туристы проводят на ногах или пользуются услугами самодеятельных торговцев, снабжающих их едой и питьем и предлагающих посидеть за плату на складных стульях.
Чтобы ограничить туристический наплыв, администрация музея-заповедника ввела продажу электронных билетов для индивидуальных посетителей только по паспортным данным и не чаще раза в месяц. Однако гиды китайских туристических групп обходят сложности: покупают индивидуальные билеты и ведут туристов через отдельный вход. По информации администрации музея-заповедника «Царское село», юридических рычагов влияния на ситуацию пока нет.