Туристы обнаружили в Петербурге целебный музей

Китайцы готовы отстоять многочасовую очередь, чтобы попасть в Екатерининский дворец. Причина такого ажиотажа — Янтарная комната: в Китае считается, что янтарь обладает целебными свойствами, передает Lenta.ru.

Очередь для туристических групп, ведущая к входу в Екатерининский дворец, занимает от четырех часов. Все это время туристы проводят на ногах или пользуются услугами самодеятельных торговцев, снабжающих их едой и питьем и предлагающих посидеть за плату на складных стульях.