К программе «Школа без травли» присоединятся четыре русские школы

"Программу "Школа без травли" в прошлом году использовали 70 школ, а с осени этого года их уже будет 90, и среди них впервые русскоязычные школы. В прошлые годы мы опробовали русскоязычную методику в классах языкового погружения и в этом году уже готовы запустить программу в русскоязычных школах", - рассказала член правления ЦУ "Школа без травли" Кристина Трейал.

"К сожалению, это факт, что русскоязычные школы, независимо от региона, зачастую меньше включены в такого рода программы, и мы сейчас работаем над тем, чтобы они больше включались в программы, на русском языке это можно уже делать", - отметила член родительского совета Союза защиты детей Ирене Кяосаар.