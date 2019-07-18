Чт, 18.07.2019
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Названа причина гибели 20-летней российской гандболистки

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Официальной причиной гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой стало утопление. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Причина смерти была установлена в результате судебно-медицинской экспертизы. Тело спортсменки было перевезено из Польши в Россию и передано родственникам в аэропорту Краснодара.

О смерти Королевой стало известно 8 июля. Тело гандболистки было обнаружено в водоеме рядом с игровой площадкой. По информации Eurosport, спортсменка прыгнула с пирса в запрещенном для этого месте. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье «Непредумышленное убийство».

Спортсменка выступала за сборную России и клуб «Ставрополье» на позиции левого крайнего. Она занималась гандболом с 15 лет.

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