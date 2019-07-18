Эксперты: поправки к закону лишь усугубят ситуацию с быстрыми кредитами

Министерство экономики хочет отменить жесткие ограничения на рекламу фирм, выдающих быстрые кредиты, которые были введены три года назад, когда государство решило сурово навести порядок на рынке быстрых кредитов. Теперь министерство считает, что пришло время смягчиться. Данное решение вызывает сомнения у политиков и кредитных консультантов, пишет Postimees.
Эксперты считают, что если предприятиям позволят больше вмешиваться в содержание в рекламы, это лишь создаст дополнительные проблемы, а не решит имеющиеся.
«Остается загадкой, какую общественную проблему правительство хочет решить данным шагом», - заявила реформистка Лийна Керсна. Она сообщила, что с чрезвычайной осторожностью относится к возможным послаблениям на рекламном рынке. «Это уже второе решение находящегося непродолжительное время у власти правительства, которое развяжет руки предлагающим услуги быстрых кредитов предприятиям, среди которых есть и сторонник одного из коалиционных партнеров», - заявила Керсна.
Керсна намекает на планы правительства отказаться от второй пенсионной системы, а к сторонникам она относит владельца предлагающего быстрые кредиты предприятия Bigbank Парвела Пруунсильда, который пожертвовал «Отечеству» сотни тысяч евро.
В то же время скептически к изменению закона относится член партии «Отечество» и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер. «Учитывая специфику рынка, надо учитывать, что при заключении сделки клиент всегда находится в проигрышном положении», - заявил он. Три года назад Сестер был одним из тех, кто настаивал на ограничении рекламы быстрых кредитов. «Сейчас я скептически отношусь к возможному изменению закона. Подождем, что по этому поводу скажет министр экономики. Хотим услышать четкие аргументы, почему было принято решение о введении послаблений в этой сфере», - подчеркнул Сестер.
Интересно, что возможные последствия изменения закона не изучали. В пояснительной записке, например, говорится, что с помощью законопроекта хотят добиться, чтобы как предприниматели, так и надзорные органы оказались в равных условиях. «Отсутствует влияние на социум, влияние на безопасность страны и внешнюю политику, на региональное развитие, на организацию работы местных самоуправлений, а также на жилую и окружающую среду», - говорится в документе.
Лийна Керсна считает иначе. «Бизнес-модель быстрых кредитов предполагает создание социальных проблем, а не их решение», - считает политик.
Ее точку зрения разделяет соцдем и бывший министр труда и здоровья Рийна Сиккут. «Мы говорим не только об ограничении рекламного рынка. Данная услуга имеет серьезное социальное влияние», - считает экс-министр. Сиккут добавила, что быстрые кредиты зачастую берут оказавшиеся в сложном положении люди, у которых нет времени или знаний, чтобы сравнить разные предложение по кредиту.
В Министерстве экономики и коммуникаций считают, что потребителям следует предоставить больше информации о быстрых кредитах, а также рассказать о сопутствующих рисках. «С одной стороны, так фирмам будет проще войти на рынок, поскольку они могут рекламировать свою новую продукцию. С другой – реклама даст потребителям возможность узнать больше о продукции и сделать осознанный выбор», - сказала вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по внутреннему рынку Кристи Тальвинг.
«Эта поправка не повлияет на требования, предъявляемые к рекламе потребительских кредитов, по-прежнему будет исключено превращение рекламы в более привлекательную», - сказала вице-канцлер
По мнению реформиста Кристена Михала, в настоящее время люди имеют доступ к информации о кредитах в достаточной мере. «Если законопроект нацелен только на прибавление клиентов у кредитных контор, тогда обществу это не нужно», - сказал он.
Кредитные консультанты также сомневаются в необходимости менять закон, так как предприниматели могут воспользоваться ситуацией для более активного продвижения услуг, что может иметь негативные последствия, так как взявшие быстрые кредиты люди могут столкнуться с проблемами при их возвращении.
Опытный кредитный консультант Терье Ляэтс в качестве примера привела ситуацию с одним из ее клиентов, который взял быстрый кредит, но не смог его вернуть, поэтому он уговорил маму взять в банке еще один кредит, чтобы погасить долг по первому кредиту. «Он сказал, что не может жить без денег», - сказала Ляэтс, а также добавила, что, по ее мнению, закон, напротив, следует ужесточить.
Сейчас проект поправки к Закону о рекламе находится на согласовании. Министерство экономики надеется уже в этом году внести этот закон на рассмотрение правительства. После этого его должен будет рассмотреть Рийгикогу.