Эксперты: поправки к закону лишь усугубят ситуацию с быстрыми кредитами

Эксперты считают, что если предприятиям позволят больше вмешиваться в содержание в рекламы, это лишь создаст дополнительные проблемы, а не решит имеющиеся.

«Остается загадкой, какую общественную проблему правительство хочет решить данным шагом», - заявила реформистка Лийна Керсна. Она сообщила, что с чрезвычайной осторожностью относится к возможным послаблениям на рекламном рынке. «Это уже второе решение находящегося непродолжительное время у власти правительства, которое развяжет руки предлагающим услуги быстрых кредитов предприятиям, среди которых есть и сторонник одного из коалиционных партнеров», - заявила Керсна.

Керсна намекает на планы правительства отказаться от второй пенсионной системы, а к сторонникам она относит владельца предлагающего быстрые кредиты предприятия Bigbank Парвела Пруунсильда, который пожертвовал «Отечеству» сотни тысяч евро.

В то же время скептически к изменению закона относится член партии «Отечество» и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер. «Учитывая специфику рынка, надо учитывать, что при заключении сделки клиент всегда находится в проигрышном положении», - заявил он. Три года назад Сестер был одним из тех, кто настаивал на ограничении рекламы быстрых кредитов. «Сейчас я скептически отношусь к возможному изменению закона. Подождем, что по этому поводу скажет министр экономики. Хотим услышать четкие аргументы, почему было принято решение о введении послаблений в этой сфере», - подчеркнул Сестер.

Интересно, что возможные последствия изменения закона не изучали. В пояснительной записке, например, говорится, что с помощью законопроекта хотят добиться, чтобы как предприниматели, так и надзорные органы оказались в равных условиях. «Отсутствует влияние на социум, влияние на безопасность страны и внешнюю политику, на региональное развитие, на организацию работы местных самоуправлений, а также на жилую и окружающую среду», - говорится в документе.

Лийна Керсна считает иначе. «Бизнес-модель быстрых кредитов предполагает создание социальных проблем, а не их решение», - считает политик.

Ее точку зрения разделяет соцдем и бывший министр труда и здоровья Рийна Сиккут. «Мы говорим не только об ограничении рекламного рынка. Данная услуга имеет серьезное социальное влияние», - считает экс-министр. Сиккут добавила, что быстрые кредиты зачастую берут оказавшиеся в сложном положении люди, у которых нет времени или знаний, чтобы сравнить разные предложение по кредиту.

В Министерстве экономики и коммуникаций считают, что потребителям следует предоставить больше информации о быстрых кредитах, а также рассказать о сопутствующих рисках. «С одной стороны, так фирмам будет проще войти на рынок, поскольку они могут рекламировать свою новую продукцию. С другой – реклама даст потребителям возможность узнать больше о продукции и сделать осознанный выбор», - сказала вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по внутреннему рынку Кристи Тальвинг.

«Эта поправка не повлияет на требования, предъявляемые к рекламе потребительских кредитов, по-прежнему будет исключено превращение рекламы в более привлекательную», - сказала вице-канцлер

По мнению реформиста Кристена Михала, в настоящее время люди имеют доступ к информации о кредитах в достаточной мере. «Если законопроект нацелен только на прибавление клиентов у кредитных контор, тогда обществу это не нужно», - сказал он.

Кредитные консультанты также сомневаются в необходимости менять закон, так как предприниматели могут воспользоваться ситуацией для более активного продвижения услуг, что может иметь негативные последствия, так как взявшие быстрые кредиты люди могут столкнуться с проблемами при их возвращении.

Опытный кредитный консультант Терье Ляэтс в качестве примера привела ситуацию с одним из ее клиентов, который взял быстрый кредит, но не смог его вернуть, поэтому он уговорил маму взять в банке еще один кредит, чтобы погасить долг по первому кредиту. «Он сказал, что не может жить без денег», - сказала Ляэтс, а также добавила, что, по ее мнению, закон, напротив, следует ужесточить.