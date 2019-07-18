МВФ считает курс доллара США значительно завышенным

Конкретно для Германии курс евро, учитывая высокое положительное сальдо текущих операций ФРГ, занижен на 8-18 процентов, полагают эксперты МВФ. В целях снижения гигантского профицита в сфере внешней торговли МВФ советует Германии активнее инвестировать во внутреннюю инфраструктуру, пишет DW.com.

Рекордный профицит

В 2019 году Германия, по прогнозам мюнхенского института экономических исследований ifo, вновь получит рекордный в мире профицит по текущим операциям

Президент США Дональд Трамп и Еврокомиссия постоянно критикуют Германию за это. Чрезмерным считает германский профицит текущих операций и один из высокопоставленных представителей МВФ.

Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту. В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.