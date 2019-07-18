Турция окончательно отстранена от производства истребителей F-35

Как подчеркивается в документе, американские истребители-бомбардировщики F-35 не могут использоваться рядом с российской шпионской техникой, предназначенной для того, чтобы разведать информацию о боевых качествах этих самолетов. Приобретение С-400 подрывает обязательства стран-членов НАТО не использовать российские системы вооружений, пишет DW.com.

Произошедшее может оказать негативное воздействие на взаимодействия Турции с НАТО. Тем не менее, Вашингтон продолжит комплексное взаимодействие с Анкарой, отмечается в заявлении.

По данным Пентагона, выход Турции из программы по производству F-35 обойдется Анкаре недополучением инвестиций на сумму около девяти миллиардов долларов (примерно 8,2 млрд евро). Перенос производства из Турции обойдется США примерно в 500-600 миллионов долларов (примерно 445-535 млн евро) - такие данные привела замминистра обороны США Эллен Лорд на брифинге в Пентагоне.