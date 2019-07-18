Футбол потребовал еще одну жертву

Во время занятия во вторник, 16 июля, игроку стало плохо. Хаберман умер на поле, причины произошедшего не сообщаются. «Наши соболезнования семье и близким Штефана в это трудное время. Нам будет его очень не хватать — и как человека, и как футболиста», — говорится в сообщении клуба.