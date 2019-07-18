Футбол потребовал еще одну жертву

Во время занятия во вторник, 16 июля, игроку стало плохо. Хаберман умер на поле, причины произошедшего не сообщаются. «Наши соболезнования семье и близким Штефана в это трудное время. Нам будет его очень не хватать — и как человека, и как футболиста», — говорится в сообщении клуба.
Хаберману было 30 лет. Его команда выступает в шестом по силе дивизионе чемпионата Германии.
12 июля сообщалось, что 17-летний вратарь Рамон Исмаэль умер после отбитого пенальти. Он сумел отразить удар с 11-метровой отметки, после чего партнеры начали праздновать. У Исмаэля в этот момент случился сердечный приступ. Он умер по пути в больницу.