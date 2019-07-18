Пил хмельной чай и угощал им подругу: продавца MMS обвиняют в наркопреступлении

Имя 32-летнего Кабанена широко известно общественности в связке с прославившимся несколько лет назад «чудо-лекарством» MMS. Поскольку вещество содержит опасные химикалии, в начале года Департамент здоровья запретил его распространение.

Но до того такой бизнес в течение нескольких лет цвел пышным цветом. Одним из самых успешных в этой области был именно Кабанен, который с осени 2016 года до конца лета 2018 года руководил предприятием Living Minerals OÜ.

Та же фирма администрировала интернет-магазин, который наряду с MMS продавал другой опасный «чудо-концентрат» DMSO. Согласно отчету об экономической деятельности за 2017 год за год фирма заработала почти 10 000 евро прибыли.

В прошлом году руководство фирмы у Кабанена приняла Мерили Кукушкин, чье имя также известно общественности в связке с пропагандой MMS. На двоих с Кабаненом у названной в СМИ одной из первой леди MMS Кукушкин также имеется предприятие Organic Care OÜ.

Положивший в карман тысячи евро, заработанные на продаже опасной химикалии, Кабанен далеко не законопослушный человек. А именно, он имеет несколько судимостей, часть из которых связаны с наркопреступлениями.

Теперь Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет его в незаконном обороте большого количества наркотических веществ. За это суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет.

Руководящий следствием прокурор Аарне Пруус не захотел до заседания детально обсуждать обвинение. Но он сказал, что прокуратура обвиняет Кабанена в том, что он выращивал содержащие наркотическое вещество псилоцибин, так называемые магические грибы.

«Согласно предъявленному обвинению, для достижения опьянения он сам пил чай, сваренный из грибов, и давал его своей сожительнице,- сказал Пруус. – После инцидента, возникшего из-за опьянения, у него дома в июле прошлого года нашли содержащие наркотическое вещество грибы в таком количестве, которого хватило бы для одурманивания 20 человек». И хотя такое количество гигантским не назовешь, по закону крупным количеством считается уже столько, сколько хватило бы для одурманивания как минимум десяти человек.

О каком инциденте идет речь, до первого судебного заседания прокуратура говорить не хочет. Но там уточнили, что в ходе него ни один человек травм не получил.

Говоря об обвинении, сам Кабанен немногословен: «Мне нечего тут комментировать. Как эта информация вообще дошла до вас?»

Через мгновение Кабанен смягчается и добавляет, что серьезность проступка, выбранная для обвинения статья и возможное наказание - непропорциональны.