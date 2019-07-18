Фото: аккумулятор электрического велосипеда стал причиной серьезного пожара в жилом доме

«От худшего уберегло только то, что взрыв и пламя заметили находившиеся по другую сторону улицы молодые люди, которые незамедлительно позвонили по номеру 112, - описал случившееся сын владельцев дома Мартин Эрвин. – Пламя появилось сразу же после взрыва, никакого медленного горения не было, поскольку огонь подхватили находящиеся вокруг книги и бумаги».

Эрвин добавил, что велосипедный аккумулятор, произведенный в Китае, был оставлен в комнате на подзарядку: «В результате одна комната полностью уничтожена, а в следствие жара, дыма и тушения восстановлению подлежит весь дом».

ФОТО: Salva Kindlustus

«Это возгорание оказалось настоящим счастливым несчастным случаем, поскольку пламя заметили сразу – в любое иное время дело могло закончиться куда плачевнее, - отметил руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт. – К счастью, никто не пострадал, но зданию нанесен обширный ущерб».

«Данный случай очень хорошо иллюстрирует, что обязательно нужно следить за тем, на какой поверхности вы заряжаете свои аккумуляторы и электронику, находятся ли поблизости легко воспламеняемые материалы, и при этом не стоит оставлять устройства совсем без присмотра, - отметил Кивирюйт. – Только недавно был похожий случай с мобильным телефоном, аккумулятор которого перегрелся во время зарядки и прожег пол. К счастью, пол не загорелся, но опасная ситуация все равно возникла».