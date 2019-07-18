Чт, 18.07.2019
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  • Штрафной изолятор для Кокорина и Мамаева оказался неудачной шуткой

Штрафной изолятор для Кокорина и Мамаева оказался неудачной шуткой

Павел Мамаев (крайний слева) и Александр Кокорин (сидит) будут должны еще два месяца провести в СИЗО.

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Пресс-служба УФСИН России по Белгородской области выступила с опровержением информации о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в штрафном изоляторе.

«В связи с распространением в СМИ сведений о применении к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину мер наказания, сообщаем, что за время нахождения в исправительном учреждении к дисциплинарной ответственности они не привлекались», — сообщили в пресс-службе.

Ранее начальник колонии, в которой находятся футболисты, заявил, что они не играли в футбол, так как находятся в штрафном изоляторе. 

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