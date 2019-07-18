В четверг Таллинн посещает более 4000 круизных туристов

В 7 в порту Ванасадам ошвартовалось вмещающее до 150 пассажиров Star Pride, которое покинет столицу в 16 часов.

В 8 часов в Таллинне ошвартовалось Marella Explorer, вмещающее до 1500 пассажиров. Судно покинет порт в 17 часов.

В 9 часов в порту ошвартовалось вмещающее до 2500 пассажиров Costa Magica, которое покинет столицу в 17 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.