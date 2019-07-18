Город: водители успешно адаптировались к закрытию движения по Лаагна-теэ

«Этому безусловно способствует и тот факт, что Лаагна-теэ можно использовать для движения по утрам в направлении города и по вечерам в направлении от центра города. Из-за изменения распределения нагрузки на различные улицы мы изменили программы работы светофоров на перекрестках Нарвского шоссе - Пирита-теэ, улиц Пунане - Смуули, Кивила - Мустакиви-теэ и Лаагна-теэ - Гонсиори. Жалоб нет, действующий распорядок движения жители Ласнамяэ скорее хвалят», - сказал BNS главный специалист отдела движения департамента Пааво Герман.

«На сегодняшний день большинство участников движения уже выбрало подходящий им маршрут объезда и сейчас такое чувство, что больше всего дополнительной нагрузки приходится на Петербургское шоссе и частично на Нарвское шоссе. Мы рассматривали также вариант изменения программ светофоров на Петербургском шоссе, но там от этого было бы больше вреда, чем пользы, поэтому мы сейчас продолжаем наблюдать за ситуацией», - сказал Герман.