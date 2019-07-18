В Эстонии появился 41-й приговоренный к пожизненному заключению преступник

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Нурма в убийстве с отягчающими обстоятельствами мужчины 1972 года рождения, изнасиловании двух женщин и разбойном нападении, передает Rus.ERR.

Как ранее писал Rus.Postimees, Нурм совершил преступления в период 12-15 ноября 2017 года.

Согласно обвинению, 12 ноября 2017 года в 18:30 Нурм напал на женщину на опушке рощи в районе ипподрома в Таллинне и оттащил ее в рощу, где избил, отнял мобильный телефон, документы и банковскую карту, а затем изнасиловал свою жертву и сбежал. После этого Нурм отправился к банкомату и снял с банковской карты потерпевшей 600 евро.

Ночью 13 ноября 2017 года Нурм напал на другую женщину за гаражами в таллиннском районе Копли.

«Паттерн поведения обвиняемого был и в тот раз тем же. К счастью, крики женщины услышал мужчина, пришедший ей на помощь. Благодаря этому преступление не удалось довести до конца, обвиняемый сбежал с места преступления», - сказала тогда прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Наталья Мийльвеэ BNS.

15 ноября 2017 года Нурм пришел к знакомому, отобрал у него банковскую карту и убил его с особой жестокостью. «Установлено, что потерпевшему неоднократно наносились удары ножом в спину, живот и шею. Кроме того, жертве ножом выкололи оба глаза. Данные следствия указывают на то, что мотивом убийства было желание использовать дом жертвы для проживания», - сказала прокурор.

По версии следствия, после убийства Нурм планировал снять деньги с помощью украденной банковской карты и совершить еще несколько убийств.

По словам главы криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, по первому поступившему сообщению о преступлении полиция поняла, что мужчина крайне опасен и его следует быстро задержать.

«Делом занялись криминальная полиция, констебли, подразделение быстрого реагирования и патрули. Решающую роль в задержании преступника сыграли хорошее чутье службы по преступлениям против личности, быстрый обмен информацией между коллегами и поступавшая от населения информация», - сказал Тамбре.

Полиция узнала, что на странице Нурма в социальной сети содержатся указания на опасное поведение. Именно эти подсказки позволили полиции быстрее идентифицировать и задержать преступника. По словам Тамбре, при задержании полиция в прямом смысле слова действовала наперегонки со временем. «К сожалению, один человек погиб, но я уверен, что задержание Нурма предотвратило дальнейшие тяжкие преступления», - отметил он.