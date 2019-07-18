Легендарный Rock Cafe переезжает: владельцы здания и рок-клуба судятся

Зданием на Тартуском шоссе, где располагался рок-клуб, владеет Fausto Capital. Его руководитель и владелец Кеннет Карпов сказал, что на данный момент фирма Гера RC Operaator не оплатила счета на общую сумму 18 076 евро, и 5 июля Fausto Capital инициировала процедуру по истребованию долга. У Антона Гера своя позиция: «Я не признаю долга. Пускай суд решает, кто, кому и когда выплатит долг». Об этом сообщил Äripäev этим утром.

В пресс-сообщении представители Rock Cafe пояснили Rus.Postimees, что причиной переезда стало решение собственника здания о его реконструкции и прекращения договора аренды с Rock Cafe, хотя договор об аренде был заключен до 2026 года.

Новый адрес Rock Cafe - Кевисе, 6, Ülemiste City.