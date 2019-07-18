Уровень радиации на Чернобыльской АЭС. ФОТО: Pyotr Sivkov / Pyotr Sivkov/TASS

Три из четырех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области отключены от сети из-за аварийной ситуации, сообщает «Росэнергоатом».

«Из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи „Белозерская“ (750 кВ), „Опытная“ (750 кВ). Как следствие, отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4», - говорится в сообщении энергетической компании.

«Росэнергоатом» - оператор российских атомных электростанций, входит в состав госкорпорации «Росатом».

Энергоблок №3 по-прежнему находится в работе. Реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реакторная установка четвертого энергоблока остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки, сказано в сообщении.