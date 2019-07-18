В Департаменте конкуренции рассказали, чем обернется приход Lidl на эстонский рынок

"Конкуренция на рынке розничной торговли довольно серьезная, а с приходом Lidl она еще больше уплотнится. Департамент конкуренции рад появлению каждого новичка на рынке, а с учетом концепции Lidl, его появление здесь будет означать более низкие цены", - рассказала Катрин Таса в интервью Vikerraadio, а также добавила, что, по ее мнению, после появления Lidl каждая из действующих в Эстонии торговых сетей потеряет часть рынка