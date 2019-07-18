В Департаменте конкуренции рассказали, чем обернется приход Lidl на эстонский рынок

Если немецкая торговая сеть Lidl выйдет на эстонский рынок, то конкуренция между действующими в стране супермаркетами увеличится, а цены в них снизятся, считает заместитель руководителя отдела надзора Департамента конкуренции Катрин Таса.
В настоящее время четыре розничные сети занимают 70 процентов всего розничного рынка Эстонии, пишет rus.err.ee.
"Конкуренция на рынке розничной торговли довольно серьезная, а с приходом Lidl она еще больше уплотнится. Департамент конкуренции рад появлению каждого новичка на рынке, а с учетом концепции Lidl, его появление здесь будет означать более низкие цены", - рассказала Катрин Таса в интервью Vikerraadio, а также добавила, что, по ее мнению, после появления Lidl каждая из действующих в Эстонии торговых сетей потеряет часть рынка
В настоящее время компании Lidl принадлежат несколько объектов недвижимости в Таллинне, Тарту и Нарве, но пока неизвестно, когда немецкая сеть откроет в Эстонии свой первый магазин.