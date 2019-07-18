Дом жертв известного маньяка хотят продать по баснословной цене

В описании объекта нет ни слова о его прошлом. Риелторы отмечают лишь, что из окон дома открываются захватывающие виды на близлежащие холмы, а также называют дом «классикой 1920-х».

Стоимость особняка — 1,98 миллиона долларов. В нем две спальни, одна ванная комната, один дополнительный санузел. На участке есть бассейн.

В 1960-х дом принадлежал супружеской паре Лено и Розмари Ла-Бьянка, владевшей небольшой сетью продуктовых магазинов. Банда Мэнсона, включая его самого, пробралась внутрь 9 августа 1969-го. Они связали хозяев, а позже зарезали их. Преступление было совершено на следующий день после того, как члены группы убили жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тейт, которая в момент гибели находилась на девятом месяце беременности.