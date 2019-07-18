Неймар может оказаться в "Ювентусе"

Ранее сообщалось, что Неймар также изучает варианты с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией». Источник в "Ювентусе" называет визит отца футболиста "ознакомительным". На данный момент "Юве", скорее всего, не сможет себе позволить иметь как Криштиану Роналду, так и Неймара одновременно. По всей вероятности, рассматривается вариант, по которому Неймар доиграет остаток контракта в парижском клубе, а затем перейдет в "Ювентус" в качестве свободного агента.