Латвийская авиакомпания отнимает у Nordica эстонских пассажиров

«Мы полностью посвятили себя эстонскому рынку и продолжим усиливать свои позиции в Таллинне», – сказал председатель правления airBaltic Мартин Гаусс. Он отметил, что в их планах увеличить число прямых авиалиний.

АirBaltic предлагает прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену, Вильнюс, а также рейсы через Ригу. Прошлым летом авиакомпания открыла три новых прямых маршрута из Таллинна – в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Также авиакомпания объявила, что с 21 декабря этого года откроется новая сезонная прямая авиалиния Таллинн – Зальцбург (Австрия).

Эстонская авиакомпания Nordica объявила в июне, что прекратит продажу билетов и полеты по маршрутной сети Таллинна под своим названием с 27 октября этого года, чтобы сосредоточиться на государственных закупках и выполнении других чартерных рейсов. С конца октября она закрывает пять авиалиний из Таллинна. Вместо Nordica полеты на этих линиях будет осуществлять LOT и другие компании. Также LOT перенимает от Nordica продажу билетов и обслуживание клиентов.

В июне airBaltic обслужила 528 449 пассажиров, на 24 процента больше, чем за тот же период прошлого года. В июне рыночная доля компании составила в Риге 62 процента, а в Таллинне 22 процента, сообщила Air Baltic.

Всего airBaltic в первом полугодии обслужила 2,23 млн пассажиров, на 18,8 процента больше, чем за тот же период прошлого года.