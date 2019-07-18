Умер нарвский тренер по шахматам Леонид Пелешев

Шахматный клуб Maletäht работает в Нарвском доме детского творчества. Большая часть шахматистов, занимающихся в нем, - как раз школьники разных возрастов.

Среди самых успешных за последние годы шахматистов, которые начинали тренироваться под руководством Леонида Пелешева - Анастасия Синицына, в десятилетнем возрасте ставшая чемпионкой Эстонии среди шахматистов в возрасте до 20 лет, и чемпионка Эстонии 2016 года среди десятилетних Арина Полуэктова.

Нарвский дом детского творчества и клуб Maletäht раз в два года проводят международный турнир “Шахматные звезды Балтийского моря”, на который съезжаются школьники из нескольких стран.

На соревнованиях, которые организовывал Леонид Пелешев, он всегда старался устроить детям праздник. Последние годы в торговом центре Fama проводился даже Шоколадный шахматный турнир - одновременно и настоящий турнир по шахматам для детей, и детский праздник с представлениями и угощением.

Во многом благодаря усилиям Пелешева, не только как тренера, но и как популяризатора шахмат, нарвские школьные команды зачастую доминируют на внутриэстонских соревнованиях в своих возрастных категориях.