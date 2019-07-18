Чт, 18.07.2019
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Умер нарвский тренер по шахматам Леонид Пелешев

Леонид Пелешев награждает победителей турнира "Шахматные звезды Балтийского моря 2015"

ФОТО: Николай Андреев

Шахматисты, воспитанники нарвского тренера, мастера Международной шахматной федерации (FIDE) Леонида Пелешева сообщили, что их тренер скончался после тяжелой болезни. Леонид Пелешев в руководимом им шахматном клубе Maletäht подготовил несколько призеров международных соревнований, а кроме того был организатором нескольких ежегодных турниров, вовлекая в шахматы сотни нарвских школьников.

Шахматный клуб Maletäht работает в Нарвском доме детского творчества. Большая часть шахматистов, занимающихся в нем, - как раз школьники разных возрастов. 

Среди самых успешных за последние годы шахматистов, которые начинали тренироваться под руководством Леонида Пелешева - Анастасия Синицына, в десятилетнем возрасте ставшая чемпионкой Эстонии среди шахматистов в возрасте до 20 лет, и чемпионка Эстонии 2016 года среди десятилетних Арина Полуэктова.

Нарвский дом детского творчества и клуб Maletäht раз в два года проводят международный турнир “Шахматные звезды Балтийского моря”, на который съезжаются школьники из нескольких стран.

На соревнованиях, которые организовывал Леонид Пелешев, он всегда старался устроить детям праздник. Последние годы в торговом центре Fama проводился даже Шоколадный шахматный турнир - одновременно и настоящий турнир по шахматам для детей, и детский праздник с представлениями и угощением.

Во многом благодаря усилиям Пелешева, не только как тренера, но и как популяризатора шахмат, нарвские школьные команды зачастую доминируют на внутриэстонских соревнованиях в своих возрастных категориях.

Леонид Пелешев был выпускником московского Государственного университета физической культуры. Учить детей шахматам он начал еще в 70-е годы в нарвском Доме пионеров.

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