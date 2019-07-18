Выборы по-московски: непереводимая игра слов

Совсем не по Дюма

Чтобы яснее стали причины перемен, происходящих сегодня в настроениях российского общества, полезно вспомнить ретроспективу, причем не только сравнительно недавнюю, а хотя бы в рамках жизни одного поколения.

Без малого двадцать лет назад Борис Ельцин, судя по многочисленным свидетельствам – под жестким давлением чрезвычайно заинтересованных сторон, – торжественно передал бразды правления назначенному им же самим (?) преемнику. Практически сразу Владимиру Путину был присвоен титул «лидера нации». Если его авторами и были политтехнологи, то, несомненно, очень талантливые: словосочетание прижилось практически сразу и во всех слоях общества, которое устало от постоянных шараханий власти из одной крайности в другую, от её не всегда и не во всем продуманных, а то и попросту стихийных действий, скорее напоминающих стихийные бедствия. Пожалуй, единственной категорией населения (не считая, конечно, самого оголтелого криминалитета), для которой эти годы стали «золотым веком», были журналисты, пребывавшие в полнейшей эйфории от ничем, по сути, не ограниченной вожделенной свободы слова.

Если бы такие факты были всего лишь «отдельно взятыми», то реакция властей не была бы столь неадекватно жёсткой.

На этом фоне приход молодого, энергичного и харизматичного лидера, выгодно отличавшегося от своих предшественников даже новейшего периода, не мог не вызвать вздоха облегчения в массах. Стране действительно нужна была сильная рука, и тот факт, что Путин являлся выходцем из КГБ, не только не вредил его имиджу, но, напротив, давал его облику дополнительную привлекательность. Тем более что он был не из идеологического, не к ночи будь помянутого, Пятого управления, а из внешней разведки, да еще служил в Германии (хоть и Восточной); чем не Штирлиц, всенародно любимый герой?

Двадцать лет спустя образ изрядно потускнел. Это было неизбежно, поскольку, если верить Ходже Насреддину, за десять лет должен умереть либо ишак, либо эмир, а прошло два раза по десять… Причем падение путинского авторитета произошло почти обвально, в самые последние годы.

Чувство стыда за собственное бездействие

Если верить уже цитировавшимся авторам исследования, у российского общества произошла смена ценностных ориентиров. В 2014 году действия лидера нации по присоединению Крыма к России поддержали более 80 процентов населения. Сегодня, год спустя после недавних президентских выборов, 72 процента опрошенных участников фокус-групп оценили положение в стране как ухудшившееся, еще 26 процентов считают, что все остается по-прежнему, и всего два процента видят улучшение.